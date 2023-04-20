Не только "Гарри Поттер". "Сумерки" тоже станут сериалом

История любви школьницы и юного вампира собрала 3,4 млрд долларов по всему миру

Следом за "Гарри Поттером" планируется сериальная экранизация серии книг Стефани Майер "Сумерки". Об этом сообщили источники издания The Hollywood Reporter.

Проект, которым занимается компания Lionsgate Television, находится на ранней стадии разработки. Исполнительными продюсерами шоу выступят Вик Годфри, чья компания Temple Hill продюсировала фильмы из серии "Сумерки", а также бывший сопрезидент Lionsgate Эрик Фейг.

По информации источников издания, писательница также примет участие в создании сериала. Но когда именно и на какой платформе он выйдет, пока не известно – на данный момент идут переговоры с возможными сценаристами.

Серия экранизаций книжного цикла "Сумерки" с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном в главных ролях выходили с 2008 по 2012 годы и стала культовой среди тинейджеров всего мира. Фэнтезийная история любви 17-летней школьницы Беллы Свон и юного вампира собрала 3,4 млрд долларов по всему миру.

Ранее мы писали о том, что Клинт Иствуд уходит из кино. Что известно о новой и последней ленте 92-летнего режиссера.