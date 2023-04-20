Не лише "Гаррі Поттер". "Сутінки" теж стануть серіалом

Історія кохання школярки та юного вампіра зібрала 3,4 млрд доларів по всьому світу

Слідом за "Гаррі Поттером" планується серіальна екранізація серії книг Стефані Майєр "Сутінки". Про це повідомили джерела The Hollywood Reporter.

Проект, який займається компанія Lionsgate Television, знаходиться на ранній стадії розробки. Виконавчими продюсерами шоу виступатимуть Вік Годфрі, чия компанія Temple Hill продюсувала фільми із серії "Сутінки", а також колишній співпрезидент Lionsgate Ерік Фейг.

За інформацією джерел видання, письменниця також візьме участь у створенні серіалу. Але коли саме і на якій платформі він вийде, поки що не відомо – наразі тривають переговори з можливими сценаристами.

Серія екранізацій книжкового циклу "Сутінки" з Крістен Стюарт та Робертом Паттінсоном у головних ролях виходила з 2008 по 2012 роки і стала культовою серед тінейджерів усього світу. Фентезійна історія кохання 17-річної школярки Белли Свон та юного вампіра зібрала 3,4 млрд доларів у всьому світі.

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