Вышел первый трейлер "Наполеона" с Хоакином Фениксом. Что известно о фильме

85-летний классик Ридли Скотт продолжает снимать один фильм за другим

В сети появился первый трейлер исторического блокбастера "Наполеон" с Хоакином Фениксом ("Джокер") в образе французского императора. Режиссером фильма выступил именитый Ридли Скотт ("Последняя дуэль", "Чужой").

Как можно догадаться, события ленты по большей части будут посвящены приходу Наполеона I к власти, а также его взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби, "Корона"). Также в фильме снялись Людивин Санье ("Арсен Люпен") и Тахар Рахим ("Пророк").

Ранее Хоакин Феникс блестяще сыграл роль императора Коммода в другом громком фильме Ридли Скотта, "Гладиаторе".

"Наполеон – это человек, которым я всегда был очарован. Он появился из ниоткуда, чтобы управлять всем, но в то же время он вел сердечную войну со своей неверной женой Жозефиной. Он завоевал мир, чтобы попытаться завоевать и ее любовь. А когда не смог, он завоевал мир, чтобы уничтожить ее, и уничтожил себя в процессе", — рассказал режиссер о своем персонаже.

Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.

Напомним, в украинский прокат вышла пятая и заключительная часть франшизы о похождениях археолога Индианы Джонса.