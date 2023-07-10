Вийшов перший трейлер "Наполеона" із Хоакіном Феніксом. Що відомо про фільм

85-річний класик Рідлі Скотт продовжує знімати один фільм за іншим

У мережі з’явився перший трейлер історичного блокбастера "Наполеон" із Хоакіном Феніксом ("Джокер" ) в образі французького імператора. Режисером фільму виступив іменитий Рідлі Скотт ("Остання дуель", "Чужий").

Як можна здогадатися, події стрічки здебільшого будуть присвячені приходу Наполеона I до влади, а також його взаємовідносинам із імператрицею Жозефіною (Ванесса Кірбі, "Корона"). Також у фільмі знялися Людивін Санье ("Арсен Люпен") та Тахар Рахім ("Пророк").

Раніше Хоакін Фенікс блискуче зіграв роль імператора Коммода в іншому гучному фільмі Рідлі Скотта, "Гладіатор".

"Наполеон — це людина, якою я завжди був зачарований. Він з’явився з нізвідки, щоб керувати всім, але в той же час він вів серцеву війну зі своєю невірною дружиною Жозефіною. Він завоював світ, щоб спробувати завоювати і її любов. А коли не зміг, він завоював світ, щоб знищити її, і знищив себе у процесі", — розповів режисер про свого персонажа.

Прем’єра картини відбудеться 22 листопада в кінотеатрах по всьому світу, а пізніше фільм вийде в онлайн-сервісі Apple TV+. Тривалість стрічки становитиме 2 години 37 хвилин.

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