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Мифы и реальность Переяслава-1654. Воссоединение или поглощение "старшим братом"

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
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"Навеки с Москвой, навеки с русским народом". Картина Михаила Хмелько, 1651 год
"Навеки с Москвой, навеки с русским народом". Картина Михаила Хмелько, 1651 год

Казаки целыми полками отказывались присягать на верность московскому царю Алексею Михайловичу

Ровно 370 лет назад, 8 января (по старому стилю — 18 января) 1654 года, в соборной церкви Переяслава под Киевом произошло событие, которое кардинально изменило историю не только Украины, но и всей Центрально-Восточной Европы. Гетман Украины Богдан Хмельницкий созвал общий военный совет. Главным вопросом его стали отношения гетманского государства с Московией в условиях кровопролитного противостояния Чигирина с Варшавой.

Никто не видел оригинала Переяславских соглашений

Однако никто до сих пор не видел оригинала Переяславских соглашений, а их утверждение окутано множеством легенд. Почему до сих пор нет (или спрятаны за семью печатями в Кремле?) оригиналов Мартовских статей 1654 года, регламентировавших политическое и правовое положение Гетманщины после подписания договора с Московским государством. Известны только черновики и копии, хранящиеся в фондах Посольского приказа в РФ…

Может потому, что "не все так однозначно" в этих документах? Не потому ли в 1954 году в Советском Союзе произошло "изменение курса". В большевистском Кремле совершенно неожиданно, празднуя 300-летие Переяславской рады, заговорили о "воссоединении", а не о присоединении или даже выборе меньшего зла из других (как до того писали в советских учебниках истории).

Марка, посвященная празднованию 300-летия Переяславской рады, 1954 год
Марка, посвященная празднованию 300-летия Переяславской рады, 1954 год

Возможная ориентация новосозданного и довольно слабого Украинского государства на Кремль, на "царя белого" одной веры православной была вызвана неуверенностью гетмана и старшины в окончательной победе над Речью Посполитой. К власти в Варшаве пришли "ястребы", которые не хотели и слышать о примирении с восставшими "восточными кресами", со "схизматиками".

Портрет Богдана Хмельницкого с гравюры Вильгельма Гондиуса, XVII ст.
Портрет Богдана Хмельницкого с гравюры Вильгельма Гондиуса, XVII ст.

Несмотря на громкие виктории казацко-крестьянского войска в союзе с крымскими татарами в нескольких битвах и не менее громкое поражение под Берестечком, правительство Гетманщины продолжало поиск союзников. Московское государство, заинтересованное в росте своего влияния на западных границах, в этой ситуации присматривалось, словно находясь над схваткой. Царь Алексей Михайлович помнил о болезненном поражении московитов в Смоленской войне во время правления отца — Михаила, первого из династии Романовых. И украинцы, кстати, тогда участвовали в войне как верные польскому королю подданные.

Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный художник, 1670-1680-е гг.
Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный художник, 1670-1680-е гг.

Возможный союз Гетманщины с Османской империей не мог быть реализован из-за ее длительной войны с Венецианской республикой и сопротивления большей части православного клира в Украине.

Трудно было надеяться Богдану Хмельницкому и на союз с полунезависимыми княжествами на севере Балкан — Трансильванией, Валахией и Молдовой. Они постоянно балансировали между Стамбулом, Веной и Варшавой, поэтому были ненадежными союзниками в борьбе за украинское дело. Именно борясь за трон хозяина Молдовы для своего тестя Василия Лупула, погиб старший сын Богдана Хмельницкого Тимош. 21-летний парень был похоронен 30 декабря 1653 года в церкви в Суботове.

Шесть лет московиты присматривались к ситуации в Украине, так что Богдан Хмельницкий решил разыграть турецкую карту, угрожая принять верховенство султана. Конечно, он блефовал. Наконец, осенью 1653 года Земский собор принял решение о включении Украины в состав Московского государства. 9 октября того же года из Москвы отправилось посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным, окольничим Иваном Олферьевым и думным дьяком Илларионом Лопухиным.

Москва настаивала на переговорах в стольном граде Киеве. Однако гетман был против и остановился на неприметном казацком городке Переяславе. Уже когда посольство находилось в пути, 23 октября (2 ноября), Московское государство объявило войну Речи Посполитой.

В канун нового 1654 года посольство с приключениями добралось до Переяслава. Только через неделю приехал гетман со старшиной (он как раз организовывал похороны сына Тимоша), полковники и казаки только трех полков — Киевского, Черниговского и Брацлавского. 8 января Хмельницкий доложил собравшимся положение дел в войне с Речью Посполитой и потребовал от присутствующих выбрать кого-то из четырех властителей — султана (царя) турецкого, хана крымского, царя московского, короля польского.

Были перечислены все обиды, от которых страдали православные украинцы: "о притеснениях со стороны польских господ и вспоминать нет нужды".., "турецкий царь — бусурман, и вы сами знаете, какие притеснения терпят братья наши от неверных", "крымский хан также бусурман, мы по необходимости завели дружбу с ним и потому испытали невыносимые беды, плен и беспощадное пролитие христианской крови".

На старшинском совете в присутствии ближайших соратников, а затем и на Генеральном военном совете гетман и часть казаков скрепили присягой союз с Московским государством. Однако после этого вышла заминка. Посол царя Бутурлин отказался подписать договор от имени царя: невозможно, чтобы "за великого государя кто-то мог веру совершить, никогда не было и теперь не будет". Присягу от украинцев в тот день приняли только 284 человека. Можно ли говорить о "широком волеизъявлении российского и украинского народов о воссоединении"?

Присяга украинских казаков белому царю
Присяга украинских казаков "белому царю"

После этого представители посольства московитов побывали в 117 городах и местечках Украины. Там они потребовали присяги от населения на верность царю Алексею Михайловичу. И "белому царю" приняли присягу (конечно, по их данным) 127 328 человек. Однако и оппозиция соглашению в Переяславе оставалась довольно многочисленной, среди ее представителей были влиятельные военные военачальники и священники.

Отказались присягать харизматичный полковник Кальницкий (Винницкий) Иван Богун, спасший остатки казацко-крестьянского войска от окончательного разгрома под Берестечком, неоднократный исполнитель деликатных дипломатических миссий Хмельницкого в Валахии, Трансильвании и Москве полковник Паволоцкий Михаил Суличич, митрополит Сильвестр Косов, архимандрит Киево-Печерского монастыря Иосиф Тризна.

Похоже, представители православного клира чувствовали, что Москва вскоре подчинит Киевскую митрополию Московскому патриархату. Так и произошло через 30 лет, уже при гетманате Ивана Самойловича, в 1685-м. Но что такое 30 лет в исторической перспективе? А среди полков выразили несогласие казаки Брацлавского, Полтавского и Уманского.

Условия договора имели такую суть (по Николаю Костомарову): "…Вся Украина, казацкая земля (приблизительно в пределах Зборовского договора), занимавшая нынешние губернии: Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, большую часть Волынской и Подольской, присоединяется под названием Малой Руси к Московскому государству с правом сохранять особый свой суд, управление, избрание гетмана свободными людьми, право последнего принимать послов и поддерживать отношения с иностранными государствами (кроме крымского хана и польского короля), неприкосновенность прав шляхетского, духовного и мещанского сословий. Дань (налоги) царю должна уплачиваться без вмешательства московских сборщиков. Количество реестровых казаков увеличивается до шестидесяти тысяч, но разрешалось иметь и больше желающих казаков".

Была ли мотивация у гетмана соглашаться на вхождение земель Гетманата в состав Московского государства, тем более после шести лет кровавой борьбы за независимость в рамках Речи Посполитой? Видимо, стороны соглашения в Переяславе мысленно уже чувствовали, что "срок действия этого союза и будущие перспективы должны были проясниться во время войны, которая продолжается" (украинский историк Кирилл Галушко).

Уничтожение Гетманщины и разрушение последней Сечи

И украинцы, и московиты пытались скорректировать положения Переяславского соглашения. И здесь гораздо искуснее оказалась дипломатия евразийского типа, которая всегда на шаг опережала гетманцев. 12 марта 1654 года в Москву прибыло посольство гетмана для определения статуса и штата Войска Запорожского. Его возглавляли генеральный судья Войска Запорожского Самойло Богданович-Зарудный и переяславский полковник Павел Тетеря. Две недели шло настоящее "выкручивание рук", что привело к ощутимому ограничению политического и экономического суверенитета Гетманщины.

"Мартовские статьи" стали вторым шагом к поглощению Московским государством "младшего брата". Следующим, третьим шагом стали Переяславские статьи, которые подписал в 1659 году младший сын Богдана — Юрась Хмельницкий (что происходило практически под надзором 40-тысячной армии московитов и без участия правобережных полков).

Установка памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. Скульптор Михаил Микешин, 1888 год
Установка памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. Скульптор Михаил Микешин, 1888 год

Очень скоро с остатками независимости Украины разобрался царь Петр Алексеевич. Оставалась еще некоторое время эфемерная автономия под управлением гетмана Кирилла Разумовского. Однако жирную точку поставила немка, императрица Екатерина Ангальт-Цербстская после уничтожения Гетманщины (1764) и разрушения последней Сечи (1775). В 1782 году полково-сотенное устройство в Украине было окончательно отменено.

Богдан Хмельницкий. Портрет по мотивам гравюры Вильгельма Гондиуса. Вторая половина XVII ст.
Богдан Хмельницкий. Портрет по мотивам гравюры Вильгельма Гондиуса. Вторая половина XVII ст.

"Суть политики царской России в отношении Украины состоит в том, чтобы отказывать ей в статусе нации, трактуя ее как племенную "малороссийскую" разновидность единой российской нации. Россия последовательно подавляла и истребляла все проявления "украинского сепаратизма", особенно в областях политической мысли и "высокой" культуры". Иными словами, Россия безоглядно боролась против всего, что способствовало превращению украинского этноса в нацию", — писал историк Иван Лысяк-Рудницкий еще в 1966 году в эссе "Украина между Востоком и Западом".

Ничего не изменилось и к 2024 году: для России нет никаких украинцев, а есть только "правильные россияне" и слегка "неправильные" малороссы, которых нужно загнать в стойло кровавой империи. Неважно какой модификации — царской, большевистской или современной путинской России.

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#Переяславская рада #Богдан Хмельницкий #Переяслав