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Судьба всемогущего Берии: кровавый мясник, прагматик и "козел отпущения" послесталинской эпохи в СССР

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Хрущев признавался, что на Берию свалили все грехи сталинского правления

Ровно 70 лет назад, 23 декабря 1953 года, по официальным данным, обнародованным в сообщении Верховного суда СССР на следующий день, был приведен в исполнение приговор в отношении бывшего члена Президиума ЦК КПСС и министра внутренних дел, маршала Советского Союза Лаврентия Берии. Он был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества, а также лишением воинских званий и наград вместе с другими членами "Банды Берии" (всего еще шесть высокопоставленных советских чиновников спецслужб).

Высокие должности начали делить уже в день смерти Сталина

История началась 5 марта 1953 года, после смерти многолетнего кремлевского диктатора – Иосифа Сталина. Это событие стало сигналом для начала борьбы за власть в крупнейшем в мире ядерном государстве. Она открыла эру дворцовых переворотов, что очень напоминало ситуацию в Российской империи после смерти самодержцев.

Уже в день смерти Сталина начали делить самые высокие должности. Украинский философ Мирослав Попович в книге "Красный век" писал: "… Независимо от наличия или отсутствия "завещания" нехватка правовых механизмов в системе диктатуры перечеркивала саму идею наследственности, и неизбежной была длительная и жестокая борьба за престол. Она продолжалась с 1953 до 1957 года". И первый довольно непродолжительный этап – почти весь 1953 год.

Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой. На заднем плане – Сталин
Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой. На заднем плане – Сталин

Сначала к власти в Кремле пришел триумвират Маленков – Берия – Молотов. Однако уже 14 марта 1953 года, пять дней спустя после грандиозных похорон с не менее масштабными человеческими жертвами, позиция Георгия Маленкова в коллективном руководстве стала уязвимой. Он был уволен с должности секретаря ЦК КПСС, оставаясь главой Кабмина.

Руководство Секретариатом перешло к Никите Хрущеву, начавшему медленную, но неуклонную десталинизацию и укрепление партийных и армейских кадров. И как ни странно, он опирался на авторитет Маленкова, которого в последние годы правления Сталина называли кронпринцем.

В то же время, Берия открещивался от сталинского прошлого и вернул себе абсолютную власть над спецслужбами, возглавив расширенный состав МВД, куда вошло и Министерство госбезопасности. Умный, циничный политик-технократ, отличный организатор (вспомним его роль в ядерной программе и создании атомной бомбы, тайное покровительство генетикам) приступил к кипучей деятельности.

Да, он один из организаторов террора и настоящий садист, который сам допрашивал и истязал заключенных. Берия был главным организатором депортаций на восток государства многих народов СССР, подозреваемых в коллаборационизме до и во время Второй мировой войны (калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, крымских татар, турок-месхетинцев…).

Интерактивная карта концентрационных лагерей системы ГУЛАГ
Интерактивная карта концентрационных лагерей системы ГУЛАГ, которая существовала с 1923 по 1967 год

Перед советско-германской войной НКВД, который возглавлял Берия, проводил депортации поляков, немцев, украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, финнов.

Явка з повинной советской власти

На его руках кровь многих людей, но все (подчеркиваем, все!) представители высшего руководства СССР были участниками "банды Сталина". Однако именно он в должности главы НКВД… останавливал массовый террор 1937—1938 годов после ареста и расстрела сталинского любимца Николая Ежова. И уже после смерти усатого вождя Берия закрыл скандальные "Авиационное дело" и "Еврейское дело"; освободил "врачей-убийц"; готовил и реализовывал на практике широкую амнистию всех узников ГУЛАГа, сроки которых не превышали пяти лет.

В начале апреля 1953 года вышел приказ "О запрете применения к арестованным каких-либо принудительных мер и физического влияния". В то время репрессии в государстве фактически остановили.

Берия в мае 1953 года выступил с проектом постановления Президиума ЦК КПСС "Вопросы ГДР", где отмечалось ошибки при продвижении социалистического образа жизни в политике и экономике государства, а также необходимость предоставления уже объединенной Германии нейтрального статуса. Во внутренней политике Берия стал инициатором курса повышения статуса национальных республик, и среди них — советской Украины.

Фактически это было возвращение к политике "коренизации" 1920-х годов, которую в Украине и на Кубани окончательно свернули уже во время Голодомора 1932 —1933 годов. А ее представителей уничтожили на Соловках и в Сибири. Тот период известен как Расстрелянное Возрождение.

26 мая 1953 года Президиум ЦК КПСС принял постановление "Вопросы западных областей Украинской ССР", где отмечалось: "С 1944 по 1952 год в западных областях Украины (в различных формах, включая расстрелы) коммунистическими репрессивно-карательными структурами было подвергнуто репрессиям почти 500 000 человек, в том числе арестовано более 134 000 человек, убито более 153 000 человек, выслано пожизненно за пределы Украины более 203 000 человек".

Это была на самом деле явка с повинной советской власти, признание жестокости действий чекистов и военных в Западной Украине. Постановление готовилось на основе докладной записки Берии. Аналогичные готовили и для прибалтийских республик. Ему это очень скоро припомнят. И кровавое противостояние будет продолжаться до конца 1950-х, когда будут зачищены остатки повстанческих групп. Последнее сражение УПА состоялось 14 апреля 1960 года в Божиковском лесу на Тернопольщине.

Нестор Лакоба, Никита Хрущев, Лаврентий Берия и Агас Ханджян на открытии метро в Москве, 1936 год
Нестор Лакоба, Никита Хрущев, Лаврентий Берия и Агас Ханджян на открытии метро в Москве, 1936 год. В том же году Лакоба и Ханджян были расстреляны

Старая когорта большевиков, переживших репрессии и 1930-х, и совсем недавние репрессии перед смертью Сталина, имели своего неформального лидера, сталиниста Вячеслава Молотова. Их политическое будущее было в первые годы хрущевской "оттепели" не безоблачным, а дальше все они оказались на маргинесе политики: в лучшем случае персональными пенсионерами.

Вероятно, Берию расстреляли сразу после ареста

А вот Хрущев в этой ситуации решил опираться на военных, и в первую очередь на маршала Георгия Жукова, который в послевоенное время находился в опале. Его ранг главного "полководца победы" над нацизмом совсем не соответствовал послевоенным должностям командующего Одесским, а затем и Уральским военным округом. Поэтому его возвращение в Москву на должность замминистра обороны явилось усилением позиций Хрущева.

Министр обороны Николай Булганин был неконфликтным и не слишком амбициозным; реально в МО руководил Жуков, опиравшийся на боевых генералов и офицеров. Именно они и сыграли главную роль в свержении, аресте и казни некогда всесильного Берии.

Арест Лаврентия Берии произошел 26 июня 1953 года. Операцией руководил сам маршал Жуков. Командующий Московским военным округом генерал-полковник Кирилл Москаленко вместе со своим заместителем генерал-лейтенантом Павлом Батыцким и несколькими офицерами ворвались на заседание Кабмина СССР и арестовали Берию. Затем его вывезли в дом командования округа.

Берия на обложке журнала Time от 20 июля 1953 года
Берия на обложке журнала Time от 20 июля 1953 года

По официальным данным, он был расстрелян лично Батыцким. Однако, вероятно, расстрел произошел сразу после ареста. И дело вели уже без участия Берии, конечно, в закрытом режиме. Грехов нашли немало, настоящих и вымышленных. Главный, как для кремлевской камарильи: заговор с целью установления личной власти.

Похороны Сталина, фото из газеты «Коммунисты» – органа ЦК Компартии Грузии и Совета депутатов трудящихся Грузинской ССР, № 58 (9526), 1953 года. Лицо Берия заретушировано
Похороны Сталина, фото из газеты «Коммунисты» – органа ЦК Компартии Грузии и Совета депутатов трудящихся Грузинской ССР, № 58 (9526), 1953 года. Лицо Берия заретушировано

Никита Хрущев во время доклада "О культе личности и его последствиях" на XX съезде КПСС так охарактеризовал своего бывшего приспешника, фактического руководителя сталинского террора: "В организации различных грязных и позорных дел мерзкую роль играл махровый враг нашей партии, агент иностранной разведки Берия, который втерся в доверие к Сталину, теперь установлено, что этот мерзавец шел вверх по государственной лестнице через множество трупов на каждой ступеньке… Берия уничтожил десятки тысяч партийных и советских работников…"

Хотя уже находясь в опале у генсека Леонида Брежнева, Хрущев признавался, что Берия стал козлом отпущения, на которого свалили все грехи сталинского правления, когда дальше молчать о массовых репрессиях уже было невозможно.

"Кровь сталинского террора крепко привязала их к священным идеологическим формулам, символизировавшим для них "советскую власть" и их личную судьбу. В этом отношении циничный Берия был таким же преданным коммунистом, как и твердокаменный фанатик Молотов или беспокойный энтузиаст Хрущев", – писал Мирослав Попович.

А печальная судьба Берии доказала, что нет таких должностей и высот, с которых бы не были сброшены даже баловни судьбы, особенно если они мешают другим рваться к тем же высотам.

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#Сталин #Иосиф Сталин #Никита Хрущев #Лаврентий Берия