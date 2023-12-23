Судьба всемогущего Берии: кровавый мясник, прагматик и "козел отпущения" послесталинской эпохи в СССР

Хрущев признавался, что на Берию свалили все грехи сталинского правления

Ровно 70 лет назад, 23 декабря 1953 года, по официальным данным, обнародованным в сообщении Верховного суда СССР на следующий день, был приведен в исполнение приговор в отношении бывшего члена Президиума ЦК КПСС и министра внутренних дел, маршала Советского Союза Лаврентия Берии. Он был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества, а также лишением воинских званий и наград вместе с другими членами "Банды Берии" (всего еще шесть высокопоставленных советских чиновников спецслужб).

Высокие должности начали делить уже в день смерти Сталина

История началась 5 марта 1953 года, после смерти многолетнего кремлевского диктатора – Иосифа Сталина . Это событие стало сигналом для начала борьбы за власть в крупнейшем в мире ядерном государстве. Она открыла эру дворцовых переворотов, что очень напоминало ситуацию в Российской империи после смерти самодержцев.

Уже в день смерти Сталина начали делить самые высокие должности. Украинский философ Мирослав Попович в книге "Красный век" писал: "… Независимо от наличия или отсутствия "завещания" нехватка правовых механизмов в системе диктатуры перечеркивала саму идею наследственности, и неизбежной была длительная и жестокая борьба за престол. Она продолжалась с 1953 до 1957 года". И первый довольно непродолжительный этап – почти весь 1953 год.

Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой. На заднем плане – Сталин

Сначала к власти в Кремле пришел триумвират Маленков – Берия – Молотов. Однако уже 14 марта 1953 года, пять дней спустя после грандиозных похорон с не менее масштабными человеческими жертвами, позиция Георгия Маленкова в коллективном руководстве стала уязвимой. Он был уволен с должности секретаря ЦК КПСС, оставаясь главой Кабмина.

Руководство Секретариатом перешло к Никите Хрущеву, начавшему медленную, но неуклонную десталинизацию и укрепление партийных и армейских кадров. И как ни странно, он опирался на авторитет Маленкова, которого в последние годы правления Сталина называли кронпринцем.

В то же время, Берия открещивался от сталинского прошлого и вернул себе абсолютную власть над спецслужбами, возглавив расширенный состав МВД, куда вошло и Министерство госбезопасности. Умный, циничный политик-технократ, отличный организатор (вспомним его роль в ядерной программе и создании атомной бомбы, тайное покровительство генетикам) приступил к кипучей деятельности.

Да, он один из организаторов террора и настоящий садист, который сам допрашивал и истязал заключенных. Берия был главным организатором депортаций на восток государства многих народов СССР, подозреваемых в коллаборационизме до и во время Второй мировой войны (калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, крымских татар, турок-месхетинцев…).

Интерактивная карта концентрационных лагерей системы ГУЛАГ, которая существовала с 1923 по 1967 год

Перед советско-германской войной НКВД, который возглавлял Берия, проводил депортации поляков, немцев, украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, финнов.

Явка з повинной советской власти

На его руках кровь многих людей, но все (подчеркиваем, все!) представители высшего руководства СССР были участниками "банды Сталина". Однако именно он в должности главы НКВД… останавливал массовый террор 1937—1938 годов после ареста и расстрела сталинского любимца Николая Ежова. И уже после смерти усатого вождя Берия закрыл скандальные "Авиационное дело" и "Еврейское дело"; освободил "врачей-убийц"; готовил и реализовывал на практике широкую амнистию всех узников ГУЛАГа, сроки которых не превышали пяти лет.

В начале апреля 1953 года вышел приказ "О запрете применения к арестованным каких-либо принудительных мер и физического влияния". В то время репрессии в государстве фактически остановили.

Берия в мае 1953 года выступил с проектом постановления Президиума ЦК КПСС "Вопросы ГДР", где отмечалось ошибки при продвижении социалистического образа жизни в политике и экономике государства, а также необходимость предоставления уже объединенной Германии нейтрального статуса. Во внутренней политике Берия стал инициатором курса повышения статуса национальных республик, и среди них — советской Украины.

Фактически это было возвращение к политике "коренизации" 1920-х годов, которую в Украине и на Кубани окончательно свернули уже во время Голодомора 1932 —1933 годов. А ее представителей уничтожили на Соловках и в Сибири. Тот период известен как Расстрелянное Возрождение.

26 мая 1953 года Президиум ЦК КПСС принял постановление "Вопросы западных областей Украинской ССР", где отмечалось: "С 1944 по 1952 год в западных областях Украины (в различных формах, включая расстрелы) коммунистическими репрессивно-карательными структурами было подвергнуто репрессиям почти 500 000 человек, в том числе арестовано более 134 000 человек, убито более 153 000 человек, выслано пожизненно за пределы Украины более 203 000 человек".

Это была на самом деле явка с повинной советской власти, признание жестокости действий чекистов и военных в Западной Украине. Постановление готовилось на основе докладной записки Берии. Аналогичные готовили и для прибалтийских республик. Ему это очень скоро припомнят. И кровавое противостояние будет продолжаться до конца 1950-х, когда будут зачищены остатки повстанческих групп. Последнее сражение УПА состоялось 14 апреля 1960 года в Божиковском лесу на Тернопольщине.

Нестор Лакоба, Никита Хрущев, Лаврентий Берия и Агас Ханджян на открытии метро в Москве, 1936 год. В том же году Лакоба и Ханджян были расстреляны

Старая когорта большевиков, переживших репрессии и 1930-х, и совсем недавние репрессии перед смертью Сталина, имели своего неформального лидера, сталиниста Вячеслава Молотова. Их политическое будущее было в первые годы хрущевской "оттепели" не безоблачным, а дальше все они оказались на маргинесе политики: в лучшем случае персональными пенсионерами.

Вероятно, Берию расстреляли сразу после ареста

А вот Хрущев в этой ситуации решил опираться на военных, и в первую очередь на маршала Георгия Жукова, который в послевоенное время находился в опале. Его ранг главного "полководца победы" над нацизмом совсем не соответствовал послевоенным должностям командующего Одесским, а затем и Уральским военным округом. Поэтому его возвращение в Москву на должность замминистра обороны явилось усилением позиций Хрущева.

Министр обороны Николай Булганин был неконфликтным и не слишком амбициозным; реально в МО руководил Жуков, опиравшийся на боевых генералов и офицеров. Именно они и сыграли главную роль в свержении, аресте и казни некогда всесильного Берии.

Арест Лаврентия Берии произошел 26 июня 1953 года. Операцией руководил сам маршал Жуков. Командующий Московским военным округом генерал-полковник Кирилл Москаленко вместе со своим заместителем генерал-лейтенантом Павлом Батыцким и несколькими офицерами ворвались на заседание Кабмина СССР и арестовали Берию. Затем его вывезли в дом командования округа.

Берия на обложке журнала Time от 20 июля 1953 года

По официальным данным, он был расстрелян лично Батыцким. Однако, вероятно, расстрел произошел сразу после ареста. И дело вели уже без участия Берии, конечно, в закрытом режиме. Грехов нашли немало, настоящих и вымышленных. Главный, как для кремлевской камарильи: заговор с целью установления личной власти.

Похороны Сталина, фото из газеты «Коммунисты» – органа ЦК Компартии Грузии и Совета депутатов трудящихся Грузинской ССР, № 58 (9526), 1953 года. Лицо Берия заретушировано

Никита Хрущев во время доклада "О культе личности и его последствиях" на XX съезде КПСС так охарактеризовал своего бывшего приспешника, фактического руководителя сталинского террора: "В организации различных грязных и позорных дел мерзкую роль играл махровый враг нашей партии, агент иностранной разведки Берия, который втерся в доверие к Сталину, теперь установлено, что этот мерзавец шел вверх по государственной лестнице через множество трупов на каждой ступеньке… Берия уничтожил десятки тысяч партийных и советских работников…"

Хотя уже находясь в опале у генсека Леонида Брежнева, Хрущев признавался, что Берия стал козлом отпущения, на которого свалили все грехи сталинского правления, когда дальше молчать о массовых репрессиях уже было невозможно.

"Кровь сталинского террора крепко привязала их к священным идеологическим формулам, символизировавшим для них "советскую власть" и их личную судьбу. В этом отношении циничный Берия был таким же преданным коммунистом, как и твердокаменный фанатик Молотов или беспокойный энтузиаст Хрущев", – писал Мирослав Попович.

А печальная судьба Берии доказала, что нет таких должностей и высот, с которых бы не были сброшены даже баловни судьбы, особенно если они мешают другим рваться к тем же высотам.