Джейсон Стэтхэм и фильм "Пчеловод" стали заменой "Джону Уику" и "Неудержимым"

Боевики со Стэтхэмом приносят все меньше прибыли

В прокат выходит фильм "Пчеловод" с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. По сути это объединение "Джона Уика" и "Отряда самоубийц". А значит, у него есть шансы стать одним из самых успешных фильмов года.

"Телеграф" одним из первых посмотрели этот фильм. Сразу можно сказать, что это явная попытка создать новый долгоиграющий проект под Стэтхэма, который в свои 56 лет все еще в отличной форме. Однако, чем старше он становится, тем больше картины с его участием превращаются в лотерею. Был период еще десять лет назад, когда почти каждый фильм с его участием приносил прибыль. А Джейсон снимался в двух-четырех картинах за год. Но в последние годы динамика стала ухудшаться. Количество проектов на том же уровне, а вот их успешность не такая большая, как хотелось бы продюсерам. Да и провалы стали происходить чаще.

Хотя и период успешных боевиков закончился. Как-то почти одновременно завершились многосерийные проекты "Форсахж", "Джон Уик", стали заметно хуже "Неудержимые", а авторы "Джеймса Бонда" все не определятся, кому играть нового агента 007. Поэтому продюсеры "Пчеловода" решили попробовать сделать что-то новое на основе старых материалов.

Герой Стэтхэма ничем новым от прежних его персонажей особо не отличается, разве что немного постарел. Если еще в недавних неудержимых у Джейсона была оригинальная интимная сцена с красивой молодой женщиной. То на этот раз девушки у него уже нет, а на ужин его зовет пенсионерка. Его Пчеловод, это суперагент на пенсии, который решил восстановить справедливость после того, как его соседку обманули крупные мошенники и сняли со счета ее фонда пару миллионов долларов. А это были все деньги пожилой женщины и она в расстроенных чувствах застрелилась.

Поскольку ничего нового, кроме жестких рукопашных боев Стэтхэм показать не может, режиссер Дэвид Эйер решил взять разные фишки из других боевиков. Он сам был автором фильма "Отряд самоубийц", поєтому перенес и сюда свои разработки. Пчеловоду приходится столкнуться не только с ФБР и морскими котиками, но и с разными фриками. И при этом они оказываются самыми сложными противниками. То это наемница, которая выглядит как сестра Харли Квинн — такая же безбашенная, агрессивная и яркая. То одноногий огромный здоровяк с крашенными белыми волосами и бородой, которому нипочем раны от пуль и ножей. Он остановится только если его убьют. Идея, конечно, не новая. Но это уже интереснее, чем стандартные агенты и телохранители.

От "Джона Уика" авторы взяли массовость. Стэтхэм давно в одном фильме так много не убивал. Правда оригинальности в этих разборках мало. У героя Киану Ривза хотя бы были фишки — его герой убивал иногда карандашом, а костюмы как его собственный, так и его противников были пуленепробиваемы. Поэтому стрелять нужно было только в голову. У Стэтхэма все проще. Он, как всегда, полагается только на свои кулаки и иногда взрывчатку или бензин. А чтобы как-то противопоставить себя Уику персонаж Джейсона перед тем как вступить в финальный бой, где он положит десятки врагов, демонстративно снимает бронежилет и в обычном костюмчике отправляется на вечеринку.

Ну, и куда же такому боевику да без поп-массовой философии. Главного героя не просто так называют Пчеловодом. Суперспособностей у него нет, но он придерживается концепции жизни улья. Он следит, чтобы в стране все было нормально, а если происходит какое-то нарушение, то наводит порядок. Он выше закона и он для него не писан. Почти как Бонд. Но здесь герой решает проблемы самым радикальным образом и решает уничтожить президента США и ее сына, потому что они оказались коррупционерами.

История кажется полностью законченной. Но в последнем эпизоде, когда персонаж Джейсона уплывает, агент ФБР кричит ему, что они еще обязательно встретятся. А это крючок для следующей серии.