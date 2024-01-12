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Евровидение-2024: Украина стала одним из главных фаворитов конкурса

Автор
Николай Милиневский Николай Милиневский
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Страны, которые уже презентовали своих участников стали аутсайдерами Евровидения Новость обновлена 12 января 2024, 13:02
Страны, которые уже презентовали своих участников стали аутсайдерами Евровидения. Фото eurovision.ua

Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение-2024 — список лидеров изменился

Украина заняла у букмекеров второе место в рейтинге участников Евровидения. Это произошло после того, как организаторы Национального отбора на международный песенный конкурс презентовали композиции всех участников.

И это не единственное изменение в таблице участников на сайте Eurovision World. В частности, Израиль опустился со второго места аж на пятое. Хотя эта страна до сих пор не назвала имя своего участника.

На первом месте с начала нового года находится британский исполнитель, звезда европейской инди-поп музыки Олли Александер. Кроме этого, в пятерке лидеров традиционно оказались итальянцы и шведы, на третьем и четвертом месте, соответственно. Представителей этих стран, всегда считают главными претендентами на победу. Хотя и эти страны до сих пор не представили своих участников.

А вот у тех, кто уже определился с артистом и песней дела обстоят не лучшим образом. Франция уже вылетела из топ-10 и находится на одиннадцатом месте. Чехия и Албания еще хуже. Сейчас они на 34-ом и 36-ом местах, соответственно, из 37 участников. Замыкает рейтинг Сан-Марино.

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#Национальный отбор #Евровидение-2024