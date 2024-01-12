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Євробачення-2024: Україна стала одним із головних фаворитів конкурсу

Автор
Микола Міліневський Микола Міліневський
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Країни, які вже презентували своїх учасників стали аутсайдерами Євробачення Новина оновлена 12 січня 2024, 13:02
Країни, які вже презентували своїх учасників стали аутсайдерами Євробачення. Фото eurovision.ua

Букмекери оновили прогнози на Євробачення-2024 – список лідерів змінився

Україна посіла у букмекерів друге місце у рейтингу учасників Євробачення. Це сталося після того, як організатори Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс презентували композиції всіх учасників.

І це не єдина зміна у таблиці учасників на сайті Eurovision World. Зокрема, Ізраїль опустився з другого місця на п’яте. Хоча ця країна досі не назвала ім’я свого учасника.

На першому місці від початку нового року знаходиться британський виконавець, зірка європейської інді-поп музики Оллі Александер. Крім цього, у п’ятірці лідерів традиційно опинилися італійці та шведи, на третьому та четвертому місці відповідно. Представників цих країн завжди вважають головними претендентами на перемогу. Хоча ці країни досі не представили своїх учасників.

А от у тих, хто вже визначився з артистом і піснею справи не найкращі. Франція вже вилетіла з топ-10 та перебуває на одинадцятому місці. Чехія та Албанія ще гірші. Зараз вони на 34-му та 36-му місцях, відповідно, з 37 учасників. Замикає рейтинг Сан-Маріно.

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#Національний відбір #Євробачення-2024