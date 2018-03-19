В Лос-Анджелесе строят музей по проекту создателя Звездных войн

Ожидается, что строительные работы будут продолжаться около четырех лет.

В Лос-Анджелесе началось строительство Музея нарративного искусства - проекта создателя Звездных войн Джорджа Лукаса.

По информации издания, планировка и выбор города продлились несколько лет. По предварительным оценкам, еще четыре года потребуется для возведения музея.

Стоимость реализации данного проекта оценивают в миллиард долларов США.

Здание будет выполнено в форме звездного корабля из фильмов Джорджа Лукаса.