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В Лос-Анджелесе строят музей по проекту создателя Звездных войн

Джордж Лукас
15:56 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Лос-Анджелесе возведут музей нарративного искусства.

Ожидается, что строительные работы будут продолжаться около четырех лет.

В Лос-Анджелесе началось строительство Музея нарративного искусства - проекта создателя Звездных войн Джорджа Лукаса.

По информации издания, планировка и выбор города продлились несколько лет. По предварительным оценкам, еще четыре года потребуется для возведения музея.

Стоимость реализации данного проекта оценивают в миллиард долларов США.

Здание будет выполнено в форме звездного корабля из фильмов Джорджа Лукаса.

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Новости культуры, Джордж Лукас, Звездные войны, Лос-Анджелес, Создатель Звездных войн.
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