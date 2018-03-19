https://telegraf.com.ua/files/2018/03/1450275778141075767_1-150x90.jpg Культура, Искусство https://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/3965003-v-los-andzhelese-stroyat-muzey-po-proektu-sozdatelya-zvezdnyih-voyn.html
В Лос-Анджелесе строят музей по проекту создателя Звездных войн
15:56 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: В Лос-Анджелесе возведут музей нарративного искусства.
Ожидается, что строительные работы будут продолжаться около четырех лет.
В Лос-Анджелесе началось строительство Музея нарративного искусства - проекта создателя Звездных войн Джорджа Лукаса.
По информации издания, планировка и выбор города продлились несколько лет. По предварительным оценкам, еще четыре года потребуется для возведения музея.
Стоимость реализации данного проекта оценивают в миллиард долларов США.
Здание будет выполнено в форме звездного корабля из фильмов Джорджа Лукаса.
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