Бутылочные крышки в виде самурайских шлемов кабуто (Фото) Производитель традиционного японского снаряжения, компания Tadayasu Co., Ltd, выпустил набор замысловатых бутылочных крышек в виде знаменитых самурайских шлемов кабуто. Они разработаны так, чтобы плотно прилегать к горлышку бутылки с любимым напитком, будь то саке, водка или вино. Как уверяет производитель, благодаря крышкам-кабуто люди ближе знакомятся с традиционным мастерством изготовления доспехов, а их любимая бутылка становится самураем и защищает мысли и чувства.