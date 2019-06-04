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Вторник, 04.06.2019
Бутылочные крышки в виде самурайских шлемов кабуто (Фото)
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Бутылочные крышки в виде самурайских шлемов кабуто (Фото)

Производитель традиционного японского снаряжения, компания Tadayasu Co., Ltd, выпустил набор замысловатых бутылочных крышек в виде знаменитых самурайских шлемов кабуто. Они разработаны так, чтобы плотно прилегать к горлышку бутылки с любимым напитком, будь то саке, водка или вино. Как уверяет производитель, благодаря крышкам-кабуто люди ближе знакомятся с традиционным мастерством изготовления доспехов, а их любимая бутылка становится самураем и защищает мысли и чувства.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Искусство, Бутылка, Доспехи, Самурай.
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