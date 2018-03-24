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Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся в продолжении "Люди в черном"

Тесса Томпсон и Крис Хемсворт
10:47 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: marvel.com

Новости культуры: Звезды марвеловского блокбастера Тор: Рагнарек, актеры Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся в продолжении кинофраншизы "Люди в черном".

Оригинальные персонажи Уилла Смита и Томми Ли не появятся в четвертой части культового кинопроекта. Режиссером выступит американец Феликс Гэри Грей, который снимал восьмой Форсаж. Сценарий для Людей в черном 4 напишут сценаристы Железного человека Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, а исполнительным продюсером выступит Стивен Спилберг.

Критики уже успели окрестить кинопроект «невероятным киногибридом». Предполагается, что новых Людей в черном ожидает большой успех в прокате. Премьера запланирована на 14 июня 2019 года.

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Новости культуры, Актер, Крис Хемсворт, Люди в черном, продолжение фильма "Люди в черном", Тесса Томпсон.
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