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Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся в продолжении "Люди в черном"
Новости культуры: Звезды марвеловского блокбастера Тор: Рагнарек, актеры Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся в продолжении кинофраншизы "Люди в черном".
Оригинальные персонажи Уилла Смита и Томми Ли не появятся в четвертой части культового кинопроекта. Режиссером выступит американец Феликс Гэри Грей, который снимал восьмой Форсаж. Сценарий для Людей в черном 4 напишут сценаристы Железного человека Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, а исполнительным продюсером выступит Стивен Спилберг.
Критики уже успели окрестить кинопроект «невероятным киногибридом». Предполагается, что новых Людей в черном ожидает большой успех в прокате. Премьера запланирована на 14 июня 2019 года.
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