Вышло заявление о том, что показ "Индианы Джонса" отложен на год

Выход пятого фильма, рассказывающего о приключениях Индианы Джонса, перенесен. Картина не появится на экранах 10 июля 2020 года, как было запланировано, а ее премьера состоится на несколько месяцев или даже на год позже.

Съемки фильма должны были стартовать в апреле 2019 года в Великобритании, но источники агентства заявили о том, что они не начнутся в запланированное время и перенесены на несколько месяцев. Потенциальных участников съемочного процесса уже предупредили о переносе.

Трейлер фильма:

Одной из возможных причин переноса называют отсутствие законченного сценария. Ожидается, что к написанию сценария фильма присоединится Джонатан Касдан. Источники издания подчеркивают, что и Стивен Спилберг, и Харрисон Форд твердо намерены продолжить франшизу о выдающемся археологе, вместе с тем, у режиссера на данный момент масса проектов, над которыми он собирается работать, и один из них идет перед "Индианой Джосом".