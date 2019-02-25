Оскар 2019: Фильм "Черная пантера" взял еще одну статуэтку

Новости культуры: "Черная пантера" взяла свой второй "Оскар".

Экранизация марвеловского комикса "Черная пантера", выдвинутая в семи номинациях, получила свой второй "Оскар".

Так, вторая статуэтка была присвоена фильма за лучшую работу художника-постановщика. В то же время первую свою награду на ежегодной церемонии "Черная пантера" получила за лучший дизайн костюмов.

"Черная пантера" - американский супергеройский фильм режиссера Райана Куглера, основанный на одноименных комиксах издательства "Марвел". Он рассказывает о изолированной стране - мифической Ваканде и ее супергерое.

Среди других номинаций, лента - впервые среди экранизаций комиксов - выдвигается также в категории "Лучший фильм".

Напомним, в американском городе Лос-Анджелес в ночь на понедельник проходит церемония объявления победителей кинопремии "Оскар" – одной из наиболее престижных наград в мировой киноиндустрии, которая вручается Американской академией кинематографических искусств и наук.