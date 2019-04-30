Спойлер: Крис Прэтт раскрыл финал "Мстителей" курьезным видео

Новости культуры: Видео можно описать 55-летним девизом: "Мстители, общий сбор!".

Премьера четвертых "Мстителей" состоялась уже в нескольких странах, и некоторые звезды киновселенной Marvel стали чувствовать себя куда свободнее в социальных сетях. Пока одни актеры вспоминали прошлое и публиковали знакомые кадры, другие, а именно Крис Прэтт, поделились с поклонниками довольно спойлерным видеороликом.

Создатели фильма строго следили за тем, чтобы никто, кроме операторов, не снимал съемочную площадку и не болтал лишнего, но Звездный Лорд не был бы Звездным Лордом, если бы обращал внимание на запреты. Крис Прэтт выложил на своей странице в Instagram видео, на котором в одном кадре во время перерыва между дублями собрались несколько актеров в лице Роберта Дауни-младшего, Криса Эванса, Криса Хемсворта, Себастиана Стэна, Дэйва Батисты, Тома Холланда и других.

"Никому не разрешали снимать на телефон, но я сказал себе: "К черту". Ни одно правило не могло помешать мне запечатлеть эту звездную команду, которая, вероятно, больше никогда не окажется в одном помещении", - написал Прэтт.

Видео действительно оказалось интересным и для поклонников, и для звезд, учитывая, что за день его посмотрели больше 15 млн раз. Вин Дизель, озвучивший Грута, написал в комментариях к посту: "Вот поэтому именно ты Звездный Лорд". Очевидно, Прэтт старался снимать видео незаметно, но его быстро заметил Крис Эванс, который шутливо пообещал актеру большие неприятности за такое своеволие. Звезда "Стражей Галактики" и сам это признал, назвав свое видео "незаконным".