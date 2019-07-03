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Появился официальный трейлер детектива "Ножи наголо" (Видео)

Появился официальный трейлер детектива "Ножи наголо" (Видео)
12:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Главную роль в детективной истории исполнил знаменитый актер Крис Эванс, наиболее известный участием в фильмах Marvel.

Сеть стремительно покоряет первый официальный трейлер к фильму "Ножи наголо" (Knives Out). 

Режиссером фильма стал Райан Джонсон, который мастерски снял восьмой эпизод "Звездных войн". Следовательно известный режиссер с легкостью привлек к новой киноленте самых популярных актеров, которые и привлекли немалое внимание киноманов к новому фильму. Так, в "Ножи наголо" зрители смогут увидеть Криса Эванса, Дэниэла Крейга, Дона Джонсона, Джейми Ли Кертис, Анну де Армас.

В одном из интервью Райан Джонсон признался, что является страстным поклонником детективов Агаты Кристи. Поэтому для нового фильма он самостоятельно создал сюжет, который сможет удивить даже самых требовательных любителей кино. Загадочная история потрясла сеть в новом трейлере. 

По сюжету "Ножи наголо", семейная идиллия в одном большом доме завершается, когда в доме находят мертвым 85-летнего Мориса Робинсона (Дон Джонсон). Родственники погибшего не понимают, как убийца сумел совершить преступление, ведь есть немало вопросов, на которые мог бы дать ответ только человек, который уже сталкивался с подобным. 

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Загадочное убийство берется расследовать частный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг), который собирает всю семью в одной комнате. И оказывается, что история куда запутаннее, чем думал детектив. Каждый из присутствующих, в частности, жена покойного (Джейми Ли Кертис) и его сын (Крис Эванс), имеют тайны, которые могли заставить их убить главу семьи.

Известно, что съемки фильма "Ножи наголо" начались 30 октября 2018 года. Премьера киноленты запланирована уже на осень 2019-го.

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Фильмы, Кино, Актеры, Трейлер, Детектив, Крис Эванс, Ножи наголо.
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