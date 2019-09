Ранее Элизабет отпраздновала возвращение Человека-паука в Marvel (Фото, Видео)

Пока Человек-паук в очередной раз возвращается домой, экранная Алая Ведьма раздумывает, что делать с пауком в ее доме.

Disney и Sony все-таки договорились об условиях использования бренда Человека-паука. В честь этого исполнительница роли Алой Ведьмы актриса Элизабет Олсен опубликовала в сторис своего аккаунта Instagram забавное видео с пауком, поселившимся у нее дома, сняв его в формате супер-зум под интригующую мелодию.

В других роликах актриса посетовала на то, что паучок совсем не выглядит дружелюбным, а, напротив, внушает страх за свою жизнь. К сожалению, звать на помощь Тома Холланда было бы бесполезно, ведь экранный Питер Паркер и сам безумно их боится.

Ранее Элизабет призналась, что считает Холланда лучшим исполнителем роли Человека-паука и что возможность поработать с ним в завершающем фильме про Мстителей -это настоящая удача для нее.

So, Lizzie shared this on her latest Instagram story update. Safe to say she's also thrilled Spidey will remain in the MCU. #ElizabethOlsen #TomHolland #SpiderMan pic.twitter.com/81FzVION11

