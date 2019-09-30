Ранее Элизабет отпраздновала возвращение Человека-паука в Marvel (Фото, Видео)

Новости культуры:Фанаты фильмов Marvel наконец могут вздохнуть с облегчением.

Пока Человек-паук в очередной раз возвращается домой, экранная Алая Ведьма раздумывает, что делать с пауком в ее доме.

Disney и Sony все-таки договорились об условиях использования бренда Человека-паука. В честь этого исполнительница роли Алой Ведьмы актриса Элизабет Олсен опубликовала в сторис своего аккаунта Instagram забавное видео с пауком, поселившимся у нее дома, сняв его в формате супер-зум под интригующую мелодию.

В других роликах актриса посетовала на то, что паучок совсем не выглядит дружелюбным, а, напротив, внушает страх за свою жизнь. К сожалению, звать на помощь Тома Холланда было бы бесполезно, ведь экранный Питер Паркер и сам безумно их боится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Holland (@tomholland2013) 27 Сен 2019 в 8:41 PDT

Ранее Элизабет призналась, что считает Холланда лучшим исполнителем роли Человека-паука и что возможность поработать с ним в завершающем фильме про Мстителей -это настоящая удача для нее.

So, Lizzie shared this on her latest Instagram story update. Safe to say she's also thrilled Spidey will remain in the MCU. #ElizabethOlsen #TomHolland #SpiderMan pic.twitter.com/81FzVION11 — Keep Lizzie Away From Spiders (@guywithfoureyes) September 28, 2019

Она была по-настоящему раздосадована вероятностью исчезновения персонажа Холланда из будущих фильмов Marvel, о чем достаточно эмоционально высказалась во время пресс-конференции в рамках D23 Expo 2019 в августе: Это так грустно! Он лучший Человек-паук для меня.

Из-за разногласий по поводу распределения кассовых сборов между компаниями Sony и Disney судьба нового фильма про Человека-паука была под угрозой. Сразу после того, как фильм "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате 1 млрд долларов, компании рассматривали возможность прекращения сотрудничества.

Ранее Disney получал лишь 5% от кассовых сборов, теперь же после пересмотра условий договора эта цифра выросла в пять раз. И это означает, что Marvel Studios, принадлежащая Disney, может приступать к продюсированию нового фильма с Томом Холландом в главной роли.

Выход картины запланирован на 16 июля 2021 года. Кроме того, Человек-паук появится в еще одной кинокартине о вселенной Marvel.