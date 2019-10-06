Продолжение "Матрицы": создатели готовят сразу два проекта (Видео)

Новости культуры:На экраны могут выйти два фильма по вселенной "Матрицы".

Помимо новой части "Матрицы", которая станет продолжением оригинальной трилогии, компания Warner Bros. работает над еще одним фильмом в данной вселенной.

Как сообщает DTF, об этом в Twitter рассказал сценарист Зак Пенн. Так, еще в 2017 году стало известно, о разроботке нового фильма во вселенной "Матрицы", и Пенна привлекли к работе над ним. Сценарист заявлял, что речь идет не о перезапуске.

После анонса "Матрицы 4" судьба данного проекта оставалась неясной, и сценарист решил прокомментировать ее.

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot — Zak Penn (@zakpenn) October 5, 2019

"Люди продолжают спрашивать, так что я проясню: в Warner Bros. есть два проекта по "Матрице". Я написал тот, события в котором разворачиваются раньше в таймлайне вселенной. Лана Вачовски будет ставить сиквел, над которым я не работал и который мне не терпится увидеть. Ни один из двух этих фильмов - не перезапуск", - отметил он в Twitter.

Напомним, Warner Bros. запустила в производство продолжение "Матрицы". Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а режиссером выступит Лана Вачовски.

Сообщалось, что Лана Вачовски напишет сценарий, а также выступит продюсером и режиссером фильма. Над историей также будут работать Александар Хермон и Дэвид Митчелл - сценаристы Sense8, одного из последних проектов Вачовски.