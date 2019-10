Продолжение "Матрицы": создатели готовят сразу два проекта (Видео)

Помимо новой части "Матрицы", которая станет продолжением оригинальной трилогии, компания Warner Bros. работает над еще одним фильмом в данной вселенной.

Как сообщает DTF, об этом в Twitter рассказал сценарист Зак Пенн. Так, еще в 2017 году стало известно, о разроботке нового фильма во вселенной "Матрицы", и Пенна привлекли к работе над ним. Сценарист заявлял, что речь идет не о перезапуске.

После анонса "Матрицы 4" судьба данного проекта оставалась неясной, и сценарист решил прокомментировать ее.

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot

