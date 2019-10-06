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Продолжение "Матрицы": создатели готовят сразу два проекта (Видео)

Продолжение "Матрицы": создатели готовят сразу два проекта (Видео)
19:43 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:На экраны могут выйти два фильма по вселенной "Матрицы".

Помимо новой части "Матрицы", которая станет продолжением оригинальной трилогии, компания Warner Bros. работает над еще одним фильмом в данной вселенной.

Как сообщает DTF, об этом в Twitter рассказал сценарист Зак Пенн. Так, еще в 2017 году стало известно, о разроботке нового фильма во вселенной "Матрицы", и Пенна привлекли к работе над ним. Сценарист заявлял, что речь идет не о перезапуске.

После анонса "Матрицы 4" судьба данного проекта оставалась неясной, и сценарист решил прокомментировать ее.

"Люди продолжают спрашивать, так что я проясню: в Warner Bros. есть два проекта по "Матрице". Я написал тот, события в котором разворачиваются раньше в таймлайне вселенной. Лана Вачовски будет ставить сиквел, над которым я не работал и который мне не терпится увидеть. Ни один из двух этих фильмов - не перезапуск", - отметил он в Twitter.

Напомним, Warner Bros. запустила в производство продолжение "Матрицы". Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а режиссером выступит Лана Вачовски.

Киану Ривз о сценарии новой "Матрицы": Это очень амбициозно

Сообщалось, что Лана Вачовски напишет сценарий, а также выступит продюсером и режиссером фильма. Над историей также будут работать Александар Хермон и Дэвид Митчелл - сценаристы Sense8, одного из последних проектов Вачовски.

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Видео, Киану Ривз, Матрица, Продолжения фильма.
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