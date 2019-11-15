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Пятница, 15.11.2019
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Disney+ наступает: Netflix и Nickelodeon объединяют усилия

Disney+ наступает: Netflix и Nickelodeon объединяют усилия
04:17 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: pixabay

Новости культуры:Netflix и Nickelodeon начнут совместно работать над мультфильмами.

Стриминговый сервис Netflix заключил сделку с компанией Nickelodeon о совместном производстве мультфильмов и сериалов.

В рамках этой сделки Netflix начнёт выпускать анимационные фильмы с персонажами Nickelodeon, среди которых "Легенда об Аанге", "Черепашки-ниндзя", "Губка Боб", "Новая жизнь Рокко", "Ох уж эти детки" и другие.

Детали пока неизвестны, но компании ранее работали вместе над мультфильмами "Захватчик ЗИМ: Вход во Флорпус" и "Новая жизнь Рокко: Залипание", а также обещали выпустить продолжение сериала "Аватар: Легенда о Корре".

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Вероятно, компания Netflix пошла на этот шаг для конкуренции с сервисом Disney+.

Напомним, на новой стриминговой платформе Disney+, которая запустилась 12 ноября и в этот же день обвалилась, за сутки зарегистрировались 10 миллионов пользователей

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Все по теме:

Дисней, Мультфильм, Nickelodeon, Netflix.
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