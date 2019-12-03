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Уже заметили киноляп: ожесточенная перепалка в "Ирландце" (Видео)

Уже заметили киноляп: ожесточенная перепалка в "Ирландце" (Видео)
22:12 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Как известно, "Ирландец" – один из самых дорогих фильмов, снятых для стримингового сервиса.

В криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец" заметили киноляп в драке с участием Роберта Де Ниро, которого омолодили с помощью спецэффектов.

Как пишет Meduza, эта потасовка выглядит странно: дело в том, что герой Де Ниро пинает воздух и, судя по всему, топает не той ногой, которой должен был бы наступить на пальцы противника.

При этом его оппонент старательно делает вид, что все удары попадают точно в цель. Сцена происходит примерно на 28 минуте фильма. Некоторые не могли перестать думать об этой "драке" вплоть до самого финала. Как известно, "Ирландец" длится три с 3,5 часа. Это один из самых дорогих фильмов, снятых для стримингового сервиса, картина стоила около 150 миллионов долларов.

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Напомним, что из-за продолжительности "Ирландца" в соцсетях составили руководство, как разбить фильм на эпизоды по 40-70 минут и смотреть его в виде мини-сериала. Однако как подчеркнул Мартин Скорсезе, большой хронометраж создаёт к концу накопительный, кумулятивный эффект — поэтому "Ирландца" не получилось бы изложить в форме сериала и нужно смотреть за один раз.

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Все по теме:

Мартин Скорсезе, Кино, Фильм, Аль Пачино, Джо Пеши, Ирландец, Роберт Де Ниро, Netflix, Харви Кейтель, Киноляп.
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