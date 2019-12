Уже заметили киноляп: ожесточенная перепалка в "Ирландце" (Видео)

В криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец" заметили киноляп в драке с участием Роберта Де Ниро, которого омолодили с помощью спецэффектов.

Как пишет Meduza, эта потасовка выглядит странно: дело в том, что герой Де Ниро пинает воздух и, судя по всему, топает не той ногой, которой должен был бы наступить на пальцы противника.

При этом его оппонент старательно делает вид, что все удары попадают точно в цель. Сцена происходит примерно на 28 минуте фильма. Некоторые не могли перестать думать об этой "драке" вплоть до самого финала. Как известно, "Ирландец" длится три с 3,5 часа. Это один из самых дорогих фильмов, снятых для стримингового сервиса, картина стоила около 150 миллионов долларов.

THE IRISHMAN has made me believe, for the first time in my life, that I could finally take Robert De Niro in a fight pic.twitter.com/M1zOiTPxmz

— (@StarkTTT) 30 ноября 2019 г.