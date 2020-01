Стивен Содерберг, Джеймс Ван и Адам МакКей будут работать на HBO

Новости культуры:Онлайн-кинотеатр HBO Max заработает в США в мае 2020 года.

HBO подписал контракты со Стивеном Содербергом, Джеймсом Ваном и Адамом МакКеем - они будут создавать фильмы и сериалы для канала и нового стримингового сервиса HBO Max.

В частности, постановщик "11 друзей Оушена" Стивен Содерберг снимет фильм "Дайте им высказаться" (Let Them All Talk) с Мерил Стрип и Лукасом Хеджесом. Это история о писательнице, которая отправляется в путешествие с подругами, чтобы "залечить свои душевные раны". Премьера картины запланирована на 2020 год.

Создатель "Аквамена" и "Пилы" Джеймс Ван спродюсирует анимационный мини-сериал из трех частей под названием "Аквамен: Король Атлантиды", который станет продолжением фильма "Аквамен".

Адам Маккей снимет сериал "Необитаемая земля" (The Uninhabitable Earth) по мотивам бестселлера Дэвида Уоллеса-Уэллса и его одноименной статьи в New York Magazine. Картина расскажет о том, что может произойти с планетой из-за глобального потепления.