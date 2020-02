"Миссия невыполнима": Генри Черни возвращается в фильм

Актер Генри Черни вернется к роли агента Юджина Киттриджа в седьмой и восьмой частях фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли.

Об этом в Twitter сообщил режиссер картины Кристофер МакКуорри.

Киттридж появлялся в первом фильме (1996). Он выступал как антагонист Итана Ханта (Том Круз), так как подозревал его в шпионаже. Когда "кротом" оказался Джим Фелпс (Джон Войт), Киттридж исчез с поля зрения и никогда больше не встречался с Хантом.

There is no escaping the past...#MI7MI8 pic.twitter.com/FwZCsAlnqE

— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) February 1, 2020