Скачать
Вторник, 04.02.2020
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
ВОЗ о коронавирусе: В настоящее время речь не идет о пандемии
ВОЗ о коронавирусе: В настоящее время речь не идет о пандемии
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции
Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции

"Миссия невыполнима": Генри Черни возвращается в фильм

"Миссия невыполнима": Генри Черни возвращается в фильм
16:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актер вернется к своей роли в седьмой и восьмой частях фильма.

Актер Генри Черни вернется к роли агента Юджина Киттриджа в седьмой и восьмой частях фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли.

Об этом в Twitter сообщил режиссер картины Кристофер МакКуорри.

Киттридж появлялся в первом фильме (1996). Он выступал как антагонист Итана Ханта (Том Круз), так как подозревал его в шпионаже. Когда "кротом" оказался Джим Фелпс (Джон Войт), Киттридж исчез с поля зрения и никогда больше не встречался с Хантом.

В картине также будут сниматься Хэйли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Ши Уигхэм и Пом Клементьефф, которая станет роковой женщиной в фильме. Кроме того, к актерскому составу присоединился британский актер Николас Холт.

Съемки седьмой и восьмой частей стартуют в этом году, а премьеры назначены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года соответственно.

Голливудский актер назвал дату выхода продолжения "Миссия невыполнима"

Напомним, пятая и шестая серии популярного боевика собрали в мировом прокате 680 и 790 млн долл. соответственно, подтвердив тем самым зрительский интерес к франшизе. Кроме того, шестой фильм был отмечен премией Critics` Choice Awards как лучший боевик 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Актер, Миссия невыполнима, Генри Черни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
05 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь