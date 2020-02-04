"Миссия невыполнима": Генри Черни возвращается в фильм

Новости культуры:Актер вернется к своей роли в седьмой и восьмой частях фильма.

Актер Генри Черни вернется к роли агента Юджина Киттриджа в седьмой и восьмой частях фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли.

Об этом в Twitter сообщил режиссер картины Кристофер МакКуорри.

Киттридж появлялся в первом фильме (1996). Он выступал как антагонист Итана Ханта (Том Круз), так как подозревал его в шпионаже. Когда "кротом" оказался Джим Фелпс (Джон Войт), Киттридж исчез с поля зрения и никогда больше не встречался с Хантом.

В картине также будут сниматься Хэйли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Ши Уигхэм и Пом Клементьефф, которая станет роковой женщиной в фильме. Кроме того, к актерскому составу присоединился британский актер Николас Холт.

Съемки седьмой и восьмой частей стартуют в этом году, а премьеры назначены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года соответственно.

Напомним, пятая и шестая серии популярного боевика собрали в мировом прокате 680 и 790 млн долл. соответственно, подтвердив тем самым зрительский интерес к франшизе. Кроме того, шестой фильм был отмечен премией Critics` Choice Awards как лучший боевик 2018 года.