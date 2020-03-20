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Голливуд помог больницам, передав со съемочных площадок необходимое медицинское оборудование

Голливуд помог больницам, передав со съемочных площадок необходимое медицинское оборудование
19:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Из-за пандемии коронавируса в мире тяжело найти медицинские маски или специальные респираторы, но представители Голливуда оказали особую помощь американским больницам.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссеры пересмотрели реквизиты. которые закупили для создания кинолент о медиках. Так, со съемочных площадок сериалов "Ординатор", "Новый Амстердам", "Хороший врач", "Анатомия Грей" и "Пожарная часть 19" изъяли упакованные медицинские материалы и передали их в американские госпитали.

В частности, авторы популярных кинопректов отдали все маски, которые закупили для съемок, халаты, перчатки, медицинские шапки, бахилы, операционные халаты и капельницы. На такую жертву представителей Голливуда вдохновил запись врача Эми Холден Джонс, которая выступает консультантом при создании фильмов. Она написала в сети, что часто для спасения людей не хватает элементарных медицинских средств, особенно, во время пандемии коронавируса, когда количество пациентов клиники растет.

"Очень обидно, что наши врачи и медсестры не имеют должной защиты. Они соприкасаются с инфицированными пациентами, не думая о собственном здоровье", - отметила она.

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В сети уже появились фото, на которых видно, сколько медицинских средств пожертвовали представители Голливуда. Их поделили между клиниками в Лос-Анджелесе.

Фото https://www.instagram.com/karen.ll.law/

Напомним:

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Все по теме:

Голливуд, Маски, Больницы, Коронавирус, Сьемочная площадка, Анатомия Грей, Пожарная часть, Медицинские маски, Респираторы, Ординатор, Новый Амстердам, Хороший врач, Эми Холден Джонс.
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