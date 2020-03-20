Голливуд помог больницам, передав со съемочных площадок необходимое медицинское оборудование

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссеры пересмотрели реквизиты. которые закупили для создания кинолент о медиках. Так, со съемочных площадок сериалов "Ординатор", "Новый Амстердам", "Хороший врач", "Анатомия Грей" и "Пожарная часть 19" изъяли упакованные медицинские материалы и передали их в американские госпитали.
В частности, авторы популярных кинопректов отдали все маски, которые закупили для съемок, халаты, перчатки, медицинские шапки, бахилы, операционные халаты и капельницы. На такую жертву представителей Голливуда вдохновил запись врача Эми Холден Джонс, которая выступает консультантом при создании фильмов. Она написала в сети, что часто для спасения людей не хватает элементарных медицинских средств, особенно, во время пандемии коронавируса, когда количество пациентов клиники растет.
"Очень обидно, что наши врачи и медсестры не имеют должной защиты. Они соприкасаются с инфицированными пациентами, не думая о собственном здоровье", - отметила она.
В сети уже появились фото, на которых видно, сколько медицинских средств пожертвовали представители Голливуда. Их поделили между клиниками в Лос-Анджелесе.
Фото https://www.instagram.com/karen.ll.law/
Today we received at @GradyHealth a donation of PPE used for @ResidentFOX When you don’t think miracles exist they magically happen. During #COVID19 supply of PPE is low everywhere but people are being creative and generous. Thanks guys! pic.twitter.com/uRRmGTrU5A
— Carlos del Rio (@CarlosdelRio7) March 19, 2020
Напомним:
Премьера мультфильма "Миньоны: Становление злодея" перенесена.
Студии Netflix и Disney приостановили производство некоторых фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса.