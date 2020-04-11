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"У меня ушло два года на эту историю": Мэтт Ривз о работе над новым "Бэтменом"

"У меня ушло два года на эту историю": Мэтт Ривз о работе над новым "Бэтменом"
14:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссер Мэтт Ривз рассказал, как продвигается работа над новым "Бэтменом".

Режиссер Мэтт Ривз рассказал, как продвигается работа над новым "Бэтменом", съемки которого приостановлены в Лондоне из-за коронавируса.

Как отметил постановщик в интервью Deadline, уже отснята четверть фильма и команда смотрит, что вышло и над чем еще предстоит поработать.

О сюжете фильма известно очень мало, но Ривз говорит, что это не будет история происхождения Бэтмена. Это будет детектив.

"У меня ушло два года на эту историю. Она загадочная и нуарная, очень продуманная мной и коллегами. Сюжет уже не изменится, а вот тон повествования — возможно. Дело в том, что фильм настолько масштабный, что при его создании появляются новые идеи развития тех или иных сцен", - отметил Ривз.

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Напомним, выход нового "Бэтмена" запланирован на 25 июня 2021 года, но дата может сместиться.

Ранее Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена, а также фото Бэтмобиля. Женщину-кошку в новом "Бэтмене" сыграет Зои Кравиц. А Энди Серкис - дворецкого Альфреда.

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Кино, Фильм, Бэтмен, Режиссер, Мэтт Ривз.
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