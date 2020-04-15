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Каннский кинофестиваль 2020: организаторы планируют провести мероприятие в ином формате

Каннский кинофестиваль 2020: организаторы планируют провести мероприятие в ином формате
18:41 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры:Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля заявили о том, что он не сможет быть проведен в привычном формате в этом году. Вместе с тем, они рассматривают другие форматы и методы его проведения, говорится в пресс-релизе киносмотра.

"После заявления президента Франции 13 апреля мы понимаем, что перенос 73 Каннского кинофестиваля, который был намечен на конец июня - начало июля, больше не является возможным. Очевидно, что фестиваль не сможет пройти в этом году в обычном формате", - заявили организаторы киносмотра.

Вместе с тем, они заявили о том, что признают важность фестиваля, поэтому намерены провести его в любом случае, но в ином формате.

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"Всем известно, что в отношении международной ситуации в области здравоохранения по-прежнему царит неопределенность. Мы надеемся, что сможем оперативно сообщить о формах, которые примет Каннский кинофестиваль 2020", — также сообщили организаторы.

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. После начала карантина во Франции его перенесли на конец июня-начало июля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что продлевает карантин до 11 мая, именно тогда школы, ясли и другие общественные места могут быть снова открыты. До того времени, по его словам, каждый гражданин обязан покидать дом только в защитной маске.

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На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Карантин, Коронавирус, Каннский кинофестиваль, Эммануэль Макрон, Каннский кинофестиваль 2020, Covid-19.
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