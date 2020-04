Кинофестиваль в Карловых Варах отменили: известна новая дата

Новости культуры:Кинофестиваль в Карловых Варах отменили из-за пандемии коронавируса.

В этом году проведение Международного кинофестиваля в Карловых Варах (KVIFF) отменили из-за коронавируса. Киносмотр переносится на 2-10 июля 2021 года.

Как сообщается на сайте мероприятия, часть программных фильмов можно будет увидеть в кинотеатрах, а также в рамках форума Eastern Promises Industry Days, который в этом году пройдет в онлайн-формате с 6 по 8 июля.

"Мы твердо верим, что просмотр фильмов в больших кинозалах вместе с другими зрителями - это незаменимый опыт. И поскольку кинофестиваль в Карловых Варах является одним из самых важных культурных событий в Чешской Республике, мы решили, что проведение альтернативной версии будет идти вразрез с главной миссией фестиваля: объединять аудиторию и кинематографистов, чтобы вместе наслаждаться произведениями кинематографа", - отметил президент кинофестиваля Иржи Бартошка.

Напомним, следом за Каннским кинофестивалем, Венецианский киносмотр также отказался от формата онлайн-шоу.

Как сообщалось ранее, в YouTube пройдет глобальный десятидневный кинофестиваль We Are One.