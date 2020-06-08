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Дженнифер Лоуренс претендует на роль в ремейке фильма "Голод" 1983 года

Дженнифер Лоуренс претендует на роль в ремейке фильма "Голод" 1983 года
21:38 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:Эротический хоррор "Голод" 1983 года может получить ремейк. Тогда в фильме сыграли легендарные актеры: Катрин Денев, Сьюзан Сарандон, а также Дэвид Боуи.

Портал We Got This Covered сообщает, что, по данным их источника, на ранней стадии производства находится ремейк фильма 1983 года "Голод". Источник утверждает, что одну из двух главных женских ролей в новой картине сыграет Дженнифер Лоуренс ("Афера по-американски", "Мой парень - псих", "Голодные игры"). Второй ролью попытаются заинтересовать Аню Тейлор-Джой ("Ведьма", "Эмма", "Новые мутанты"). Но переговоры с ней еще не начались.

В качестве режиссера и сценариста продюсеры надеются подписать режиссера Дункана Джонса ("Исходный код", "Варкрафт", "Немой").

Проблема в том, что Джонс - сын Дэвида Боуи, сыгравшего в фильме 1983 года. Всю свою творческую карьеру он пытается уйти от сравнения с отцом, поэтому может быть не слишком заинтересован в этом проекте.

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Фильм Тони Скотта "Голод" был снят по одноименному роману Уитли Стрибера. В год выхода он оказался коммерчески неуспешным, но со временем приобрел статус культового.

В нем рассказывается про вампира Мириам (Катрин Денев) и ее возлюбленного Джона (Дэвид Боуи). Когда Джон надоедает Мириам, он начинает стремительно стареть. Ученый-геронтолог Сара (Сьюзан Сарандон) пытается ему помочь, но сама становится новой возлюбленной вампирши.

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Голод, Дженнифер Лоуренс.
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