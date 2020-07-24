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Сериал "Перри Мэйсон" получил еще один сезон

Сериал "Перри Мэйсон" получил еще один сезон
13:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Канал НВО дал добро на продление популярного мини-сериала "Перри Мэйсон".

Детективный мини-сериал "Перри Мэйсон" по мотивам серии романов Эрла Стенли Гарднера решили продлить на еще один сезон.

 Об этом сообщает канал НВО, передает издание Hollywood Reporter.

"Это было захватывающее путешествие - работать с невероятно талантливой командой Перри Мэйсона, - заявил исполнительный директор HBO по программированию вице-президент Франческа Орси, - Зрителям нравится возвращаться в прошлое, в Лос-Анджелес 1930-х годов каждую неделю, и мы рады приветствовать второй сезон сериала".

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Отмечается, что первый сезон мини-сериала получил благоприятные отзывы критиков - и ее первый эпизод уже достиг, по данным HBO, 8 миллионов зрителей.

Согласно сюжету, известный адвокат Перри Мэйсон расследует сложные дела своих клиентов.

Напомним, потоковый сервис HBO Max, принадлежащий компании Warner Media, 25 августа 2020 года удалит из своего каталога все фильмы, посвященные Гарри Поттеру. 

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Все по теме:

Сериал, Премьера, НВО, Перри Мэйсон.

Автор:

Телеграф
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