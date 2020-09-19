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Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта получил продолжение

Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта получил продолжение
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Сервис HBO Max продлил сериал "Воспитанные волками" режиссера Ридли Скотта на второй сезон. Стремительный рост числа зрителей вывел сериал в лидеры.

Из официального Twitter-аккаунта сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" стало известно, что он получил продление на второй сезон.

Как сообщает Deadline со ссылкой на заявление сервиса, уже на вторую неделю после старта показа аудитория сериала увеличилась на 50%. В то же время, сколько всего поклонников обнаружилось у сериала, не говорят.

Сериал рассказывает о двух андроидах, которые на далекой планете заботятся о том, чтобы вырастить хотя бы одного из доверенных им детей и не дать погибнуть человечеству. Но все усложняется, когда на планету прибывает группа религиозных фанатиков.

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Напомним, что Ридли Скотт выступает продюсером, а сценарием занимаются Аарон Гузиковский и Хезер Беллсон. Также в списке режиссеров сериала присутствует Люк Скотт, сын Ридли Скотта.

Сериал стартовал на НВО 3 сентября. Когда пройдут съемки второго сезона и когда будет премьера - пока не сообщается

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Как сообщалось ранее, британский кинорежиссер и продюсер Ридли Скотт подтвердил, что работает над новым фильмом "Чужой".

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Ридли Скотт, HBO, Воспитанные волками.

Автор:

Телеграф
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