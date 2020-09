Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта получил продолжение

Из официального Twitter-аккаунта сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" стало известно, что он получил продление на второй сезон.

Как сообщает Deadline со ссылкой на заявление сервиса, уже на вторую неделю после старта показа аудитория сериала увеличилась на 50%. В то же время, сколько всего поклонников обнаружилось у сериала, не говорят.

Сериал рассказывает о двух андроидах, которые на далекой планете заботятся о том, чтобы вырастить хотя бы одного из доверенных им детей и не дать погибнуть человечеству. Но все усложняется, когда на планету прибывает группа религиозных фанатиков.

Our next mission is chartered. #RaisedByWolvesMax will return for Season 2. pic.twitter.com/C2gvC0WPfm

— Raised by Wolves on HBO Max (@RaisedWolvesMAX) September 17, 2020