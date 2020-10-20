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Вышел трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана (Видео)

Вышел трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана (Видео)
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter Netflix
Netflix презентовал трейлер фильма "Ма Рейни: мать блюза".

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма под названием Ma Rainey's Black Bottom ("Ма Рейни: мать блюза"), официальные кадры которого были опубликованы ранее.

В картине исполнил свою последнюю в жизни роль американский актер Чедвик Боузман, который 28 августа этого года скончался от рака в возрасте 43 лет.

Боузман сыграл роль амбициозного трубача Леви в экранизации пьесы Августа Уилсона - знаменитого драматурга и обладателя Пулитцеровской премии. Главную роль в фильме сыграла оскароносная актриса Виола Дэвис. Режиссером картины выступил Джордж С. Вольф.

Лента расскажет о непростых отношениях знаменитой певицы Ма Рейни и молодого инструменталиста, который примет участие в записи ее новой композиции.

Ранее Виола Дэвис опубликовала постер к фильму.

Премьера картины запланирована на 18 декабря 2020 года.

Напомним, что актер Чедвик Боузман, более известный как исполнитель роли короля Т'Чаллы ("Черная пантера") в киновселенной Marvel, боролся с болезнью последние четыре года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у компании Disney пока нет решения относительно того, кто сможет сыграть в киновселенной Marvel Черную Пантеру.

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Все по теме:

Трейлер, Чедвик Боузман, Черное дно Ма Рейни, Ма Рейни: мать блюза.

Автор:

Телеграф
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