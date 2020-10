Вышел трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана (Видео)

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма под названием Ma Rainey's Black Bottom ("Ма Рейни: мать блюза"), официальные кадры которого были опубликованы ранее.

В картине исполнил свою последнюю в жизни роль американский актер Чедвик Боузман, который 28 августа этого года скончался от рака в возрасте 43 лет.

Боузман сыграл роль амбициозного трубача Леви в экранизации пьесы Августа Уилсона - знаменитого драматурга и обладателя Пулитцеровской премии. Главную роль в фильме сыграла оскароносная актриса Виола Дэвис. Режиссером картины выступил Джордж С. Вольф.

Лента расскажет о непростых отношениях знаменитой певицы Ма Рейни и молодого инструменталиста, который примет участие в записи ее новой композиции.

Ранее Виола Дэвис опубликовала постер к фильму.

Is there anything more real than the blues? Ma Rainey’s Black Bottom, directed by George C. Wolfe and based on the play by August Wilson is coming to @Netflix on December 18. pic.twitter.com/c26OkZrN8S

— Viola Davis (@violadavis) October 19, 2020