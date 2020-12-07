«Отыграть назад»: психологический разбор сериала

Только что закончившийся психологический триллер HBO "Отыграть назад" с такими прославленными актерами, как Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях, сумел завоевать сердце зрителей по всему миру.

Американский мини-сериал смог добиться высоких оценок в рейтингах сервисов, таких как IMDB и Rotten Tomatoes, а также получить множество позитивных отзывов.

Украинский психолог Светлана Чунихина на своей странице в Facebook опубликовала рецензию на сериал "Отыграть назад", где указала на семейные проблемы современной и успешной женщины на примере главной героини Грейс Фрейзер (Николь Кидман) и ее не менее успешного супруга Джонатана Фрейзера (Хью Грант).

"The Undoing - очередной сериал об изгнании мужчины из диады "мать-дитя", о том, что современный взрослый сексуально активный мужчина совершенно невыносим для женщины, в том числе потому, что смертельно опасен. Единственные мужчины, с которыми героиня может взаимодействовать, - это отец, у которого токсичные маскулинные годы уже в прошлом, и сын, у которого все еще впереди", - пишет психолог.

Также Светлана Чунихина отмечает, что сюжет этого проекта можно трактовать и в обратную сторону: как мужское самоизгнание вследствие неспособности выносить современную женщину.

Смотрите трейлер сериала "Отыграть назад/The Undoing":

Ранее "Телеграф" писал о том, где можно посмотреть последние серии драматического мини-сериала "Отыграть назад".