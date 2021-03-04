Сериал "Стража" по роману Терри Пратчетта: описание и трейлер (видео)

Британский телесериал "Стража" (The Watch) является свободной панк-роковой адаптацией серии романов "Плоский мир" (Discworld) британского писателя Терри Пратчетта. Премьера первой серии шоу состоялась 3 января 2021 году на канале BBC America.

Сюжет повествует о кучке неудачников, которые вынуждены найти мужество и храбрость, чтобы спасти мир против сил зла. Они встречают на своем пути причудливый мир города Анк-Морпорк, а также троллей, оборотней, колдунов и других невероятных героев и существ.

Сериал "Стража" состоит из одного сезона, в котором числятся восемь серий. Последний эпизод вышел 14 февраля.

View this post on Instagram A post shared by The Watch (@thewatch)

View this post on Instagram A post shared by The Watch (@thewatch)

В сериале сыграли актеры Ричард Дормер (Сэмюэль Ваймс), Адам Хугилл (Моркоу Железобетонссон), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Лара Росси (леди Сибилла Овнец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чанселлор (Хэвлок Витинари) и другие.

Средний рейтинг на известных сервисах:

IMDB: 5,2/10

КиноПоиск: 6,8

Rotten Tomatoes: средний "томатометр" - 53%; средняя оценка аудитории - 38%

Ранее "Телеграф" писал, что сериал "Корона" был назван лучшим драматическим телесериалом на "Золотом глобусе".