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Сериал "Стража" по роману Терри Пратчетта: описание и трейлер (видео)

Сериал "Стража" по роману Терри Пратчетта: описание и трейлер (видео)
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram The Watch

Британский телесериал "Стража" (The Watch) является свободной панк-роковой адаптацией серии романов "Плоский мир" (Discworld) британского писателя Терри Пратчетта. Премьера первой серии шоу состоялась 3 января 2021 году на канале BBC America.

Сюжет повествует о кучке неудачников, которые вынуждены найти мужество и храбрость, чтобы спасти мир против сил зла. Они встречают на своем пути причудливый мир города Анк-Морпорк, а также троллей, оборотней, колдунов и других невероятных героев и существ.

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Сериал "Стража" состоит из одного сезона, в котором числятся восемь серий. Последний эпизод вышел 14 февраля.

 
 
 
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В сериале сыграли актеры Ричард Дормер (Сэмюэль Ваймс), Адам Хугилл (Моркоу Железобетонссон), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Лара Росси (леди Сибилла Овнец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чанселлор (Хэвлок Витинари) и другие.

Средний рейтинг на известных сервисах:

  • IMDB: 5,2/10

  • КиноПоиск: 6,8

  • Rotten Tomatoes: средний "томатометр" - 53%; средняя оценка аудитории - 38%

Ранее "Телеграф" писал, что сериал "Корона" был назван лучшим драматическим телесериалом на "Золотом глобусе".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

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Рейтинги, BBC, Сериалы, Трейлеры, Терри Пратчетт, Ричард Дормер.
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