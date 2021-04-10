Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который провел отпуск в кругу семьи в Колумбии, поделился подборкой хороших фильмов, которые можно просмотреть на этих выходных.

Подборка кинокартин появилась на официальной странице проекта "Мастер Шеф" в Инстаграме.

Flavorful Origins (с англ. "ароматные источники")

Документальный фильм от Netflix. В фильме повествует о кулинарных тайнах Китая, а также демонстрируются различные способы приготовления азиатских блюд.

"В лучшем мире" (2016)

Американская комедия о менеджере по продажам Элеанор Шеллстроп, которая всю жизнь была не очень хорошим человеком, но погибнув в результате несчастного случая, попадает в лучший мир по ошибке.

В сериале сыграли: Кристен Белл, Тед Дэнсон, Тия Сиркар, Адам Скотт, Лесли Гроссман, Анджела Тримбур и другие.

"Достать ножи" (2019)

Детективный фильм о богатом семействе, в доме которых происходит загадочное убийство писателя Харлана Тромби.

В фильме сыграли: Дэниел Крейг, Ана Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер и другие.

"Ирландец" (2019)

Американский драматический фильм Мартина Скорсезе о гангстерах. Фильм рассказывает историю водителя-дальнобойщика, который становится киллером и связывается с авторитетным гангстером.

В фильме сыграли: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и другие.

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Ранее "Телеграф" сообщал, какие фильмы вышли в кино на этой неделе.