Сериал про Катю Пушкареву внесли в "черный список" Украины

Помимо "черного списка", куда вносят лиц, угрожающих нацбезопасности, в Украине есть такой же перечень запрещенных фильмов и сериалов. В 2021 году этот список пополнило семь картин, среди которых есть даже украинские.

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) сообщило, что государственная регистрация отменена для следующих фильмов:

сериал "Не родись красивой" (Россия, 2005-2006);

сериал "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013);

сериал "Счастливого пути!" (Россия, 2008);

фильм "Ищите маму" (Россия, 2012);

фильм "Одноклассницы" (Россия, 2007);

фильм "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005);

сериал "Офицерские жены" (Украина, 2015).

Причиной такого решения стал тот факт, что в них играют ранее внесенные люди из "черного списка" Минкульта Украины: певца Дениса Клявера и актеров Константина Кабанова, Романа Курцина и Юлии Глебовой.

Напомним, что по приказу Министерства культуры Украины 22 июня на основании письма Службы безопасности Украины в "черный список" был внесен Филипп Киркоров. Однако спустя пару дней, а именно 27 июня артист "исчез" из этого списка. В СБУ заявили, что это было сделано для выяснения дополнительных обстоятельств и наличии судебных прецедентов.