На что пойти в кино: продолжение хоррора "Не дыши" и новый фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом (видео)

Если вы собрались в кино, но не знаете на какой фильм, то "Телеграф" поможет вам. Мы составили список фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах Украины с 12 августа.

Персонаж/Главный герой (Free Guy)

Кассир в банке обнаруживает, что он на самом деле компьютерный персонаж в жестокой видеоигре с открытым миром, где игроки могут делать абсолютно все.

В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити, Уткарш Амбудкар, Мэттью Кардаропле, Оуэн Бурк, Брэндон Скейлс, Джо Кири, Леа Просито, Лил Рел Ховери и другие.

Режиссер - Шон Леви.

Щенячий патруль в кино (Paw Patrol: The Movie)

Райдера и щенков вызывают в Город приключений, чтобы помешать мэру Хамдингеру превратить шумный мегаполис в состояние хаоса.

Роли озвучивали: Дэкс Шепард, Тайлер Перри, Иэн Армитидж, Яра Шахиди, Рэндолл Пак, Марсаи Мартин, Ким Кардашьян Уэст, Джимми Киммел, Рауль Банеджа и другие.

Режиссер - Кэллан Брункер.

Наш отец (Padrenostro)

Десятилетний Валерио, на отца которого было совершено покушение, начинает дружить с бездомным подростком по имени Кристиан, который неожиданным образом всегда оказывается рядом.

В ролях: Пьерфранческо Фавино, Барбара Рончи, Франческо Геги, Анна Мария Де Люка, Марио Пупелла, Элеонора Де Лука и лругие.

Режиссер - Клаудио Ноче.

ИнстаЗвезда (Sweat)

Три дня из жизни фитнес-мотиватора Сильвии Зажак, знаменитости в социальных сетях, в окружении преданных сотрудников и поклонников. Девушка очень одинока, о чем признается своим многочисленным подписчикам.

В ролях: Магдалена Колесник, Юлиян Свежевски, Александра Конечна, Збигнев Замаховский, Томаш Орпиньский, Лех Лотоцкий и другие.

Режиссер - Магнус фон Хорн.

Не дыши 2 (Don't Breathe 2)

Действие сиквела разворачивается после первого вторжения в дом, где Норман Нордстром живет в уединении, пока его прошлые грехи не настигают его.

В ролях: Стивен Лэнг, Рокки Уильямс, Стефани Арсила, Бобби Шофилд, Диана Бабницова, Адам Янг, Кристиан Сахиа и другие.

Режиссер - Родольфо Саягес.

Нюхвилль (Smelliville)

Семейство Огрикив со своими драконами ищут новый дом. Они попадают в красивую и тихую деревню Нюхвиль, где есть одна неприятная проблема: местная помойка портит место. И с этим нужно что-то нужно делать.

Роли озвучивали: Семадж Александр Каннингем, Кайя Стейн, Бен Янг, Лили Хелд, Тони Кларк, Сьюзэн Такенберг, Джеральдин Блекер и другие.

Режиссер - Тоби Генкель, Дженс Мюллер.

Второй шанс на любовь (Then Came You)

Одинокая вдова планирует кругосветное путешествие с прахом мужа, чтобы побывать в местах из любимых фильмов. Первая остановка в пути навсегда меняет ее жизнь.

В ролях: Крэйг Фергюсон, Элизабет Херли, Кэти Ли Гиффорд, Форд Кирнан, Филлида Ло, Катарина Деметриадес, Руарайд Мюррэй и другие.

Режиссер - Кэти Ли Гиффорд.

