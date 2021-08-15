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Николь Кидман показала новые кадры к будущей премьере сериала "Девять совсем незнакомых людей" (фото)

Николь Кидман показала новые кадры к будущей премьере сериала "Девять совсем незнакомых людей" (фото)
Обновлено 08:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram 9strangershulu

Голливудская актриса Николь Кидман, ранее сыгравшая в успешном сериале "Отыграть назад" с Хью Грантом и Дональдом Сазерлендом, поделилась кадрами нового сериала "Девять совсем незнакомых людей" (Nine Perfect Strangers), основанного на одноименном романе 2018 года австралийской писательницы Лианы Мориарти.

О начале работы над проектом стало известно в мае 2019 года.

В сериале сыграли Николь Кидман, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Майкл Шеннон, Самара Уивинг, Реджина Холл, Бобби Каннавале и другие.

Премьера мини-сериала "Девять совсем незнакомых людей" запланирована на 18 августа на стриминговом сервисе Hulu. В дальнейшем будет выходить по одному эпизоду раз в неделю. 

 
 
 
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Действия происходят на элитном курорте в Австралии, на который прибывают девять обитателей большого города. На протяжении десяти дней за процессом лечения будет наблюдать директор Маша (Николь Кидман), которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов. Однако исцелительница оказывается не такой простой и открытой, как кажется на первый взгляд.

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Режиссером стал Джонатан Левин. Шоураннером и сценаристом является Дэвид И. Келли, работавший над "Большой маленькой ложью" и "Отыграть назад", в которых принимала участие Кидман.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман уже задействована в съемках нового сериала от Apple -  Roar ("Рев"). Для роли актрисе пришлось убрать свои роскошные локоны.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 146

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Николь Кидман, Сериалы, Трейлеры, Hulu, Девять совсем незнакомых людей.
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