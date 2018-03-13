Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко просит G7 бойкотировать выборы в Крыму Порошенко просит G7 бойкотировать выборы в Крыму
Новости: В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2 В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2
Новости: "Рома" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча "Рома" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча
Новости: В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео) В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)
X

Сегодня свое день рождения празднует современный писатель Юрий Андрухович

Смотрите фото (4)
Юрий Андрухович
19:58 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Сегодня, 13 марта, исполняется 58 лет современному украинскому писателю Юрию Андруховичу.

Юрий Андрухович – знаковая фигура для современного украинского искусства.  В честь этого праздника мы собрали для вас лучшие произведения писателя и интересные факты из его биографии.

Биография Юрия Андруховича

Юрий Андрухович родился в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) 13 марта 1960. Окончил редакторское отделение Украинского полиграфического института во Львове (1982) и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.Н. Горького в Москве (1991). Работал газетчиком, служил в армии, некоторое время возглавлял отдел поэзии ивано-франковского журнала "Перевал" (1991-1995).

Поэтический дебют Андруховчиа состоялся в первой половине 80-х гг. и завершился выходом в свет сборника "Небо и площади" ("Небо і площі", 1985), который критика встретила в целом благосклонно. В том же году Андрухович вместе с Небораком и Ирванцом основал поэтическую группу Бу-Ба-Бу (сокращение от "бурлеск – балаган – буффонада"), значение которой для каждого из трех ее участников с годами менялось – от чего-то вроде "внутреннего тайного ордена" до "прикладной квазифилософии жизни".

Из прозаических произведений Андруховича первым был опубликован цикл рассказов "Слева, где сердце" ("Зліва, де серце") – почти фактография службы автора в войске, своеобразная "захалявная книжечка", что писалась во время дежурств.

Андрухович является автором переводов с английского (в частности, он автор пятого украинского перевода шекспировского "Гамлета", а также книги переводов американских поэтов-битников), польского (Т. Конвицкий), немецкого (Р. М. Рильке, Ф. Роллер, Ф. фон Герцмановски-Орландо) и русского (Б. Пастернак, О. Мандельштам, А. Ким).

Его произведения западные критики сравнивают с работами Умберто Эко, а у нас относят к неоцинизму. Мало кто решается экранизировать культового автора – это якобы "рискованно". Хотя попытки были. В частности, в основе фильма "Кислородный голод" (режиссер Андрей Дончик) лежат книги "Слева, где сердце" ("Зліва, де серце") и "Королевская охота" ("Королівські лови") Андруховича.

Второй и последний на сегодня полнометражный фильм по мотивам произведений Андруховича был выпущен в 1994 году под названием "Амур и демон". Лента рассказывала о хитром коллекционере, что в послевоенные годы собирал коллекцию из конфискованных КГБ-шниками ценных вещей.

В 2010 году проза Юрия Андруховича еще раз появилась на большом экране. Тогда был представлен сборник короткометражек "Мудаки. Арабески". Сюда вошел один из эпизодов первого романа писателя "Рекреации" под названием "Рано утром" (режиссер Владимир Тихий).

Цитаты Андруховича не теряют актуальности. Напомним одну из самых известных: "Лучшие времена сами по себе не наступают – их следует вызывать и навлечь, причем не только инакомыслием, но и иносказанием. Иногда – инокричанием".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Биография Юрия Андруховича, Писатель Юрий Андрухович, Современная литература, Современная украинская литература, Юрий Андрухович.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости литературы

Сегодня исполнилось 204 года со дня рождения Тараса Шевченко 5 книг о сильных и успешных женщинах Во Львове готовят украинский перевод еще одной книги Пратчетта

Последние новости

Минобороны Эстонии: ЕС должен учитывать потребности НАТО "Хочется приехать в Россию": Брынзак - о бойкоте КМ в Тюмени В МИД объявили конкурс на должность директора Украинского института
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
03 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
04 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
05 В пирамиде Хеопса ищут гигантский "космический трон"
Новости сегодня
21:19 Супруги Бейонсе и Jay-Z отправятся в совместное всемирное турне
21:15 Истинные лица: блогеры показали, что они скрывают под слоем грима (Фото)
21:05 Лицензию канала RT в Британии могут пересмотреть
20:55 Уволенный Тиллерсон отработает еще две недели на посту госсекретаря США
20:44 Джошуа сравнил удары Паркера и Уайлдера
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин едет в Крым Путин едет в Крым
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03)
Добавить комментарий
0