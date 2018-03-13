Сегодня свое день рождения празднует современный писатель Юрий Андрухович

Юрий Андрухович – знаковая фигура для современного украинского искусства. В честь этого праздника мы собрали для вас лучшие произведения писателя и интересные факты из его биографии.

Биография Юрия Андруховича

Юрий Андрухович родился в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) 13 марта 1960. Окончил редакторское отделение Украинского полиграфического института во Львове (1982) и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.Н. Горького в Москве (1991). Работал газетчиком, служил в армии, некоторое время возглавлял отдел поэзии ивано-франковского журнала "Перевал" (1991-1995).

Поэтический дебют Андруховчиа состоялся в первой половине 80-х гг. и завершился выходом в свет сборника "Небо и площади" ("Небо і площі", 1985), который критика встретила в целом благосклонно. В том же году Андрухович вместе с Небораком и Ирванцом основал поэтическую группу Бу-Ба-Бу (сокращение от "бурлеск – балаган – буффонада"), значение которой для каждого из трех ее участников с годами менялось – от чего-то вроде "внутреннего тайного ордена" до "прикладной квазифилософии жизни".

Из прозаических произведений Андруховича первым был опубликован цикл рассказов "Слева, где сердце" ("Зліва, де серце") – почти фактография службы автора в войске, своеобразная "захалявная книжечка", что писалась во время дежурств.

Андрухович является автором переводов с английского (в частности, он автор пятого украинского перевода шекспировского "Гамлета", а также книги переводов американских поэтов-битников), польского (Т. Конвицкий), немецкого (Р. М. Рильке, Ф. Роллер, Ф. фон Герцмановски-Орландо) и русского (Б. Пастернак, О. Мандельштам, А. Ким).

Его произведения западные критики сравнивают с работами Умберто Эко, а у нас относят к неоцинизму. Мало кто решается экранизировать культового автора – это якобы "рискованно". Хотя попытки были. В частности, в основе фильма "Кислородный голод" (режиссер Андрей Дончик) лежат книги "Слева, где сердце" ("Зліва, де серце") и "Королевская охота" ("Королівські лови") Андруховича.

Второй и последний на сегодня полнометражный фильм по мотивам произведений Андруховича был выпущен в 1994 году под названием "Амур и демон". Лента рассказывала о хитром коллекционере, что в послевоенные годы собирал коллекцию из конфискованных КГБ-шниками ценных вещей.

В 2010 году проза Юрия Андруховича еще раз появилась на большом экране. Тогда был представлен сборник короткометражек "Мудаки. Арабески". Сюда вошел один из эпизодов первого романа писателя "Рекреации" под названием "Рано утром" (режиссер Владимир Тихий).

Цитаты Андруховича не теряют актуальности. Напомним одну из самых известных: "Лучшие времена сами по себе не наступают – их следует вызывать и навлечь, причем не только инакомыслием, но и иносказанием. Иногда – инокричанием".