Любимые детские книги японского режиссёра-аниматора (Фото)

Новости культуры: Среди 50-ти любимых книг Хаяо Миядзаки знакомые всем классические произведения, проверенные временем.

Японский режиссёр-аниматор, создавший такие признанные во всём мире мультфильмы, как "Мой сосед Тоторо", "Унесённые призраками" и "Ведьмина служба доставки", безусловно, знает толк в детской литературе.

Open Culture опубликовал список лучших книг для младшего читателя по версии Хаяо Миядзаки. В своей подборке аниматор наряду с творениями французских, немецких и британских писателей указал Самуила Маршака, Льва Толстого и Петра Ершова.

Предлагаем окунуться в список любимой детской книги Миядзаки, разбавленный акварельными иллюстрациями Антуана де Сент-Экзюпери, одного из немногих писателей, которые иллюстрировали собственные произведения.

1. "Добывайки", Мэри Нортон.

2. "Маленький принц", Антуан де Сент-Экзюпери.

3. "Мы все из Бюллербю", Астрид Линдгрен.

4. "Когда здесь была Марни", Джоан Робинсон.

5. "Ласточки и амазонки", Артур Рэнсом.

6. "Летающий класс", Эрих Кестнер.

7. "Нас было пятеро", Карел Полачек.

8. "Том и полночный сад", Филиппа Пирс.

9. "Серебряные коньки", Мери Додж.

10. "Таинственный сад", Фрэнсис Бёрнетт.

11. "Орёл Девятого легиона", Розмэри Сатклиф.

12. "Сага о Нибелунгах", Густав Шалк.

13. "Три мушкетёра", Александр Дюма.

14. "Волшебник Земноморья", Урсула Ле Гуин.

15. "Принцы ветра", Мишель-Эме Боду.

16. "Фламбардз", Кэтлин Венди Пейтон.

17. "Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога", Жан-Анри Фабр.

18. "Бесконечная зима", Лора Инглз Уайлдер.

19. "Норвежская ферма", Мария Гамсун.

20. "Хайди, или Волшебная долина", Йоханна Спири.

21. "Приключения Тома Сойера", Марк Твен.

22. "Маленький лорд Фаунтлерой", Фрэнсис Бёрнетт.

23. "Тисту – мальчик с зелёными пальцами", Морис Дрюон.

24. "Приключения Шерлока Холмса", Артур Конан Дойл.

25. "Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире", Элейн Лобл Конигсбург.

26. "Происшествие в Оттербери", Сесил Дэй-Льюис.

27. "Алиса в Стране чудес", Льюис Кэрролл.

28. "Маленькая книжная комната", Элинор Фарджон.

29. "Двенадцать месяцев", Самуил Маршак.

30. "Ресторан многих заказов", Кэндзи Миядзава.

31. "Винни-Пух", Алан Милн.

32. "Нихон рёики" ("Японские записи о чудесах и удивительных происшествиях").

33. "Странные истории", Пу Сунлин.

34. "Девять сказок", Карел Чапек.

35. "Человек, который посадил лук-батун", Ким Со Ын.

36. "Робинзон Крузо", Даниэль Дефо.

37. "Хоббит, или Туда и Обратно", Джон Рональд Руэл Толкин.

38. "Путешествие на Запад", У Чэн-Энь.

39. "Двадцать тысяч лье под водой", Жюль Верн.

40. "Приключения Чиполлино", Джанни Родари.

41. "Остров сокровищ", Роберт Льюис Стивенсон.

42. "Летающий корабль", Хильда Льюис.

43. "Ветер в ивах", Кеннет Грэм.

44. "Конёк-горбунок", Пётр Ершов.

45. "Маленькая белая лошадка", Элизабет Гоудж.

46. "Кольцо и роза", Уильям Теккерей.

47. "Женщина, открывшая радий", Элинор Дурли.

48. "Соседи: История Джейн Аддамс", Клара Ингрэм Джадсон.

49. "Сказка об Иване-дураке и его двух братьях", Лев Толстой.

50. "Путешествие доктора Дулитла", Хью Лофтинг.