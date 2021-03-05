Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Смертельные игры в соцсетях: на Закарпатье 13-летняя девочка совершила самоубийство, а в Кривом Роге раскрыли "группу смерти"
Смертельные игры в соцсетях: на Закарпатье 13-летняя девочка совершила самоубийство, а в Кривом Роге раскрыли "группу смерти"
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
В Кабмине расчитывают, что Украина вступит в НАТО раньше Северной Македонии
В Кабмине расчитывают, что Украина вступит в НАТО раньше Северной Македонии
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине

Набоков о Супермене: в США обнаружили неизданное ранее стихотворение писателя

Набоков о Супермене: в США обнаружили неизданное ранее стихотворение писателя
Обновлено 08:41 Сегодня Телеграф

Утерянное стихотворение российского и американского писателя Владимира Набокова, который подарил миру один из самых неоднозначных романов ХХ века, написанное с точки зрения героя комиксов Супермена, оплакивающего невозможность иметь детей от возлюбленной Лоис Лейн, было опубликовано впервые.

Об этом пишет The Guardian.

Литературовед, переводчик и автор книги "Прочтение Набокова" (2019) Андрей Бабиков нашел рукопись в Библиотеке редких книг Йельского университета спустя почти 80 лет со дня создания литературного произведения.

К 150-летию Леси Украинки: звезды читают стихи великой поэтессы (видео)

Писатель от лица Супермена рассказывает о своих чувствах, которые испытывает к любимой Лоис Лейн. Однако из-за своих сверхспособностей он боится, что попытка завести ребенка может будет стоить жизни его подруге.

Отмечается, что стихотворение было написано летом 1942 года. Тогда Набоков занес рукопись литературному редактору газеты The New Yorker Чарльзу Пирсу, но тот отказался выдавать его в печать, потому что читатели "не поймут".

Они сделали потрясающую работу: Стивен Кинг рассказал о лучшей экранизации его книг

Ознакомиться с произведением под названием The Man of Tomorrow’s Lament ("Плач человека завтрашнего дня") можно только по платной подписке на сайте и в бумажной версии литературного журнала Times Literary Supplement.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее неизданный сборник сочинений британского писателя Дж. Р. Р. Толкина будет опубликован в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Супермен, Стихи, Владимир Набоков, Лоис Лейн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
02 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
03 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
04 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
05 Доктор Комаровский ответил по поводу "неэффективности и опасности" вакцины Covishield
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Индексация пенсий в Украине 1 марта: кому и сколько прибавили
Индексация пенсий в Украине 1 марта: кому и сколько прибавили
Появилась первая страна, официально заявившая о победе над Covid-19
Появилась первая страна, официально заявившая о победе над Covid-19
Продолжение &quot;Диких танців&quot;: Руслана анонсировала новый альбом
Продолжение "Диких танців": Руслана анонсировала новый альбом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь