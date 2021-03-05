Набоков о Супермене: в США обнаружили неизданное ранее стихотворение писателя

Утерянное стихотворение российского и американского писателя Владимира Набокова, который подарил миру один из самых неоднозначных романов ХХ века, написанное с точки зрения героя комиксов Супермена, оплакивающего невозможность иметь детей от возлюбленной Лоис Лейн, было опубликовано впервые.

Об этом пишет The Guardian.

Литературовед, переводчик и автор книги "Прочтение Набокова" (2019) Андрей Бабиков нашел рукопись в Библиотеке редких книг Йельского университета спустя почти 80 лет со дня создания литературного произведения.

Писатель от лица Супермена рассказывает о своих чувствах, которые испытывает к любимой Лоис Лейн. Однако из-за своих сверхспособностей он боится, что попытка завести ребенка может будет стоить жизни его подруге.

Отмечается, что стихотворение было написано летом 1942 года. Тогда Набоков занес рукопись литературному редактору газеты The New Yorker Чарльзу Пирсу, но тот отказался выдавать его в печать, потому что читатели "не поймут".

Ознакомиться с произведением под названием The Man of Tomorrow’s Lament ("Плач человека завтрашнего дня") можно только по платной подписке на сайте и в бумажной версии литературного журнала Times Literary Supplement.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее неизданный сборник сочинений британского писателя Дж. Р. Р. Толкина будет опубликован в 2021 году.