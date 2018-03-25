Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году
Новости: Общественность прекращает участие в оценке судей Общественность прекращает участие в оценке судей
Новости: Сборная Украины отправилась на матч против Японии Сборная Украины отправилась на матч против Японии
Новости: Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии
X

Зарубежные хиты, которые показывают, куда движется музыка (Видео)

Тейлор Свифт
22:00 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Влиятельное американское издание The New York Times составило список из 25 песен, показывающих направление, в котором сегодня движется музыка и отображающих самые свежие музыкальные тенденции.

Поп-музыка определяет поколение, среди которого является популярной. К примеру, поколение рожденных около 1990 года на десятилетия закрепило в чартах исполнителей вроде Тейлор Свифт, Дрейка, Джастина Бибера, Рианну, Бейонсе, Канье Уэста.

Поп-музыка миллениалов была комком искренней самоуверенности и самоутверждения. Но сейчас вокруг этого пантеона звезд концентрируется определенный скептицизм: один ложный шаг, и мир  готов высмеять их в Интернете. Музыканты, приходящие им на смену, кажутся заинтересованными в более темных вещах - сомнение, депрессия, неудачи.

Сегодня 20-летние впервые замечают вещи, которыми наслаждаются нынешние подростки, и они полностью потрясены, как морально, так и эстетически. Тучи молодых рэперов создают хиты, и так же тревожно употребляют наркотики, как когда-то рок-звезды. Вирусные видео превращают немузыкантов в поп-группы.

Украинская скрипачка виртуозно исполнила популярные хиты в прямом эфире (Видео)

Если последняя версия поп-музыки создавалась людьми, которые отчаянно хотели, чтобы все имело значение, следующая волна зациклена на том, как это, когда вам все равно и ничего не имеет значения.

25 песен, которые показывают, куда движется музыка, по версии The New York Times:

1. Cardi B - Bodak Yellow

 2. Katy Perry - Chained To The Rhythm 

 

3. Young Fathers - Fee Fi 

 

4. Willow Smith - Warm Honey 

 

5. Tracey Thorn - Dancefloor

 Мария Яремчук перепела песню своего отца "Усміхнися мені" (Видео

6. Smino - Anita 

 

7. SZA - Drew Barrymore 

 

8. BIG SHAQ - MANS NOT HOT 

 

9. IU - Palette 

 

10. Jason Isbell and the 400 Unit - If We Were Vampires 

 

Миша Романова покидает группу "ВИА Гра" 

11. Taylor Swift - This Is Why We Can't Have Nice Things 

 

12. Jake Paul - It's Everyday Bro 

 

13. Charli XCX - Out Of My Head ft. Tove Lo and ALMA 

 

14. Gucci Mane - Rich Ass Junkie 

 

15. Julien Baker- Claws In Your Back 

 

В США саундтрек к фильму "Звуки музыки" назван национальным достоянием

16. DJ Taye - Trippin' 

 

17. Farruko, Nicki Minaj, Bad Bunny - Krippy Kush (Remix) ft. Travis Scott, Rvssian 

 

18. King Krule - Dum Surfer 

 

19. The Blaze - Territory 

 

20. Lana Del Rey - Change 

 

21. Camila Cabello - Havana ft. Young Thug 

Герои одного хита: исполнители, которые разбогатели на одной песне (Видео)

 

22. Billie Eilish - Bellyache 

 

23. Lil Pump - Flex Like Ouu 

 

24. Perfume Genius - Alan 

 25. Bruno Mars - Finesse

Именно эти 25 песен, показывают направление, в котором сегодня движется музыка и отображающих самые свежие музыкальные тенденции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Бейонсе, Джастин Бибер, Дрейк, Зарубежная музыка, Канье Уэст, куда движется музыка, Музыка, Рейтинг, Рианна, Тейлор Свифт, Тенденции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Джамала показала репетицию с подопечными проекта "Голос страны" (Видео) Кристина Агилера призналась, кому посвятила песню "Infatuation" (Видео) Украинская скрипачка виртуозно исполнила популярные хиты в прямом эфире (Видео)

Последние новости

Огрызко хочет проявить солидарность с Западом Футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику (Видео) Врачи объяснили, кому нельзя есть чеснок
Сегодня читают
01 Саакашвили ответил Порошенко на заявление о его разоблачении
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
04 Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс
05 Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
Новости сегодня
21:47 Гризманн готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Барселону"
21:46 В Эстонию прибыл министр обороны Великобритании
21:45 Дети знаменитостей, которые покорили модный подиум
21:40 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
21:35 Хирн: Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями
Добавить комментарий
0