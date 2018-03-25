Зарубежные хиты, которые показывают, куда движется музыка (Видео)
Новости культуры: Влиятельное американское издание The New York Times составило список из 25 песен, показывающих направление, в котором сегодня движется музыка и отображающих самые свежие музыкальные тенденции.
Поп-музыка определяет поколение, среди которого является популярной. К примеру, поколение рожденных около 1990 года на десятилетия закрепило в чартах исполнителей вроде Тейлор Свифт, Дрейка, Джастина Бибера, Рианну, Бейонсе, Канье Уэста.
Поп-музыка миллениалов была комком искренней самоуверенности и самоутверждения. Но сейчас вокруг этого пантеона звезд концентрируется определенный скептицизм: один ложный шаг, и мир готов высмеять их в Интернете. Музыканты, приходящие им на смену, кажутся заинтересованными в более темных вещах - сомнение, депрессия, неудачи.
Сегодня 20-летние впервые замечают вещи, которыми наслаждаются нынешние подростки, и они полностью потрясены, как морально, так и эстетически. Тучи молодых рэперов создают хиты, и так же тревожно употребляют наркотики, как когда-то рок-звезды. Вирусные видео превращают немузыкантов в поп-группы.
Украинская скрипачка виртуозно исполнила популярные хиты в прямом эфире (Видео)
Если последняя версия поп-музыки создавалась людьми, которые отчаянно хотели, чтобы все имело значение, следующая волна зациклена на том, как это, когда вам все равно и ничего не имеет значения.
25 песен, которые показывают, куда движется музыка, по версии The New York Times:
1. Cardi B - Bodak Yellow
2. Katy Perry - Chained To The Rhythm
3. Young Fathers - Fee Fi
4. Willow Smith - Warm Honey
5. Tracey Thorn - Dancefloor
Мария Яремчук перепела песню своего отца "Усміхнися мені" (Видео)
6. Smino - Anita
7. SZA - Drew Barrymore
8. BIG SHAQ - MANS NOT HOT
9. IU - Palette
10. Jason Isbell and the 400 Unit - If We Were Vampires
Миша Романова покидает группу "ВИА Гра"
11. Taylor Swift - This Is Why We Can't Have Nice Things
12. Jake Paul - It's Everyday Bro
13. Charli XCX - Out Of My Head ft. Tove Lo and ALMA
14. Gucci Mane - Rich Ass Junkie
15. Julien Baker- Claws In Your Back
В США саундтрек к фильму "Звуки музыки" назван национальным достоянием
16. DJ Taye - Trippin'
17. Farruko, Nicki Minaj, Bad Bunny - Krippy Kush (Remix) ft. Travis Scott, Rvssian
18. King Krule - Dum Surfer
19. The Blaze - Territory
20. Lana Del Rey - Change
21. Camila Cabello - Havana ft. Young Thug
Герои одного хита: исполнители, которые разбогатели на одной песне (Видео)
22. Billie Eilish - Bellyache
23. Lil Pump - Flex Like Ouu
24. Perfume Genius - Alan
25. Bruno Mars - Finesse
Именно эти 25 песен, показывают направление, в котором сегодня движется музыка и отображающих самые свежие музыкальные тенденции.