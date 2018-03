Зарубежные хиты, которые показывают, куда движется музыка (Видео)

Поп-музыка определяет поколение, среди которого является популярной. К примеру, поколение рожденных около 1990 года на десятилетия закрепило в чартах исполнителей вроде Тейлор Свифт, Дрейка, Джастина Бибера, Рианну, Бейонсе, Канье Уэста.

Поп-музыка миллениалов была комком искренней самоуверенности и самоутверждения. Но сейчас вокруг этого пантеона звезд концентрируется определенный скептицизм: один ложный шаг, и мир готов высмеять их в Интернете. Музыканты, приходящие им на смену, кажутся заинтересованными в более темных вещах - сомнение, депрессия, неудачи.

Сегодня 20-летние впервые замечают вещи, которыми наслаждаются нынешние подростки, и они полностью потрясены, как морально, так и эстетически. Тучи молодых рэперов создают хиты, и так же тревожно употребляют наркотики, как когда-то рок-звезды. Вирусные видео превращают немузыкантов в поп-группы.

Если последняя версия поп-музыки создавалась людьми, которые отчаянно хотели, чтобы все имело значение, следующая волна зациклена на том, как это, когда вам все равно и ничего не имеет значения.

25 песен, которые показывают, куда движется музыка, по версии The New York Times:

1. Cardi B - Bodak Yellow

2. Katy Perry - Chained To The Rhythm

3. Young Fathers - Fee Fi

4. Willow Smith - Warm Honey

5. Tracey Thorn - Dancefloor

6. Smino - Anita

7. SZA - Drew Barrymore

8. BIG SHAQ - MANS NOT HOT

9. IU - Palette

10. Jason Isbell and the 400 Unit - If We Were Vampires

11. Taylor Swift - This Is Why We Can't Have Nice Things

12. Jake Paul - It's Everyday Bro

13. Charli XCX - Out Of My Head ft. Tove Lo and ALMA

14. Gucci Mane - Rich Ass Junkie

15. Julien Baker- Claws In Your Back

16. DJ Taye - Trippin'

17. Farruko, Nicki Minaj, Bad Bunny - Krippy Kush (Remix) ft. Travis Scott, Rvssian

18. King Krule - Dum Surfer

19. The Blaze - Territory

20. Lana Del Rey - Change

21. Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

22. Billie Eilish - Bellyache

23. Lil Pump - Flex Like Ouu

24. Perfume Genius - Alan

25. Bruno Mars - Finesse