Евровидение 2018: как украинцам голосовать за участников

Голосовать на Евровидении 2018 могут жители каждой страны, участвующей в песенном конкурсе.

Во время Евровидения 2018 состоятся три голосования: после первого и второго полуфиналов 8 и 10 мая, а также главное голосование после финала – 12 мая.

Подчеркиваем, что Украина может голосовать только во втором полуфинале и финале, так определила жеребьевка. Зрители стран-участников могут проголосовать за свою любимую песню SMS-сообщениями, звонками, а также с помощью мобильного приложения "Телепортал" (без возможности проголосовать за песню, которая представляет их собственную страну).

Кроме этого, каждая страна-участник назначает национальное жюри. Участников Евровидения 2018 будут судить от Украины такие исполнители как Кристина Соловей, ALLOISE, музыкальный продюсер Виталий Климов, радиоведущий Денис Жупник и музыкант Артур Даниелян.

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, необходимо отправить SMS с номером участника на номер 7766, который объявят в прямом эфире. Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям.

Окно для голосования во 2-м полуфинале и в финале будет открыто в течение 15 и 40 минут соответственно после выступления последнего исполнителя, о чем будет сообщено ведущими.

Количество голосов с одного номера телефона не должно превышать 20, при этом именно вы выбираете, сколько именно голосов отдать тому или другому участнику. Заметьте, что 20 голосов включают в себя все возможные варианты отправки голосов: телефонные звонки, sms, голосование с помощью мобильных приложений.

Стоимость 1 отправленного голоса через SMS или "Телепортал" составляет 5 гривен с НДС. Дополнительно взимается сбор в ПФ – 7,5% стоимости услуги без НДС. Только для совершеннолетних. Услуга доступна для всех сетей GSM-операторов на территории Украины.

Если вы отправите SMS за страну, в которой проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают. Напоминаем: украинские зрители не могут голосовать за певца MELOVIN.

В 2016 году на Евровидении изменили правила подсчета голосов. Раньше баллы от жюри и зрителей добавлялись и участники получали одну общую оценку от каждой страны.

Теперь судьи и зрители будут присуждать баллы исполнителям отдельно, и в эфире будут объявлять две оценки. Благодаря этой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. Ведь голоса зрителей ведущие будут объявлять, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов, и заканчивая страной с наивысшим количеством баллов.

В случае одинакового количества баллов, победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

В случае телеголосования песня, за которую отдали наибольшее количество зрительских голосов, занимает первое место, песня, которая получила второе наибольшее количество голосов, занимает второе место, и так далее вплоть до последней песни.

Члены национального жюри составляют рейтинг, где их самая любимая песня занимает первое место, вторая любимая песня – второе, третья любимая песня – третье, и так далее, пока их наименее любимая песня займет в рейтинге последнее место.

Затем рейтинги голосования телезрителей и жюри из каждой страны-участницы используются для расчета сумм баллов, где самая высокая в рейтинге песня получает 12 баллов, вторая в рейтинге песня – 10 баллов, а остальные баллов от 8 до 1 отдаются песням, которые заняли в рейтинге с 3 по 10 место.

То есть голоса будут отдаваться двумя отдельными наборами: баллами от жюри и баллами от телеголосования.

Десять стран, которые прошли в финал, будут объявлены в конце каждого полуфинала. Однако этот порядок не отражает фактический результат стран после голосования. Полный результат голосования будет обнародован вскоре после финала на официальном сайте для сохранения интриги до завершения конкурса.