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Известная канадская певица выпустит первый альбом за пять лет

Аврил Лавин
21:31 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости культуры: Канадская певица Аврил Лавин готовит к выпуску новый альбом.

Аврил Лавин анонсировала выпуск нового альбома. Первая песня "Head Above Water" появится в сети 19 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте исполнительницы.

Отметим, что пластинка станет для певицы первой за последние пять лет. Известно, что эти годы оказались для 33-летней артистки непростыми – она пережила серьезную болезнь.

"Последние несколько лет я провела в своем доме, борясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни, когда я переживала физические и моральные потрясения. Но я смогла превратить это сражение с болезнью в музыку, которой действительно горжусь. Я писала эти песни, в основном, лежа на кровати и диване, и записывала тоже там", – призналась она.

Композиция "Head Above Water" была создана в один из самых болезненных периодов. По словам Лавин, тогда она "чувствовала смерть".

"Мне казалось, что я тону. Было невозможно дышать. Мама держала меня на руках, и так я и написала эту песню. Позже вместе с Тревисом Кларком мы сели за рояль и вылепили ее. А гениальный Стефан Моччио сделал все остальное", – сказала она.

Напомним, через год после развода Аврил Лавин и Чед Крюгер решили "отмотать назад" свое решение и снова попробовать построить семью.

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Новости культуры, Head Above Water, Аврил Лавин, Альбом, Канадская певица.
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