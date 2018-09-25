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Настя Каменских представила свою новую песню на американском телевидении

Настя Каменских
12:49 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости культуры: Настя Каменских решила не останавливаться на просторах украинского шоу-бизнеса и поехала покорять новые вершины на границу.

Совсем недавно Настя каменских выпустила новую композицию "Peligroso". Трек стал для исполнительницы особенным не только потому, что это дебютная работа Насти на испанском, но и потому, что это первый сингл из репертуара Каменских, которую она презентовала на американском телевидении.

Новым достижением артистка поделилась на своей страничке в Instаgram. В микроблоге Каменских появились несколько фотографий со студии, в которой и прошла презентация композиции. Кроме того, Настя разместила в аккаунте видео, на котором и исполнила свой трек в эфире.

Настя Каменских выпустила новый клип на песню "PELIGROSO" (Видео) 

"Очень волнительно быть там, где я сейчас — в студии @accesototalshow с презентацией моего нового хита Peligroso. Это необыкновенный опыт. Спасибо @telemundo и Jasminat51 за незабываемое интервью! Спасибо вам за все добрые слова. Я очень счастлива, что вам нравится моя песня. Оставайтесь с нами!", - написала Каменских.

Стоит отметить, что Telemundo - вторая по величине испаноязычная телекоммуникационная компания США после своего главного конкурента в испаноязычном сегменте телезрителей - компании Univision.

Настю Каменских обвинили в плагиате

Стоит отметить, что это не первое достижение Насти Каменских за границей. Вскоре после путешествия в Италию, где она проводила свой отпуск с друзьями со студии Mozgi и Потапом, ее украиноязычная песня появилась на итальянском радио.

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Новости культуры, Instagram, Peligroso, Telemundo, Настя Каменских, Украинская певица.
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