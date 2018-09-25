Настя Каменских представила свою новую песню на американском телевидении

Совсем недавно Настя каменских выпустила новую композицию "Peligroso". Трек стал для исполнительницы особенным не только потому, что это дебютная работа Насти на испанском, но и потому, что это первый сингл из репертуара Каменских, которую она презентовала на американском телевидении.

Новым достижением артистка поделилась на своей страничке в Instаgram. В микроблоге Каменских появились несколько фотографий со студии, в которой и прошла презентация композиции. Кроме того, Настя разместила в аккаунте видео, на котором и исполнила свой трек в эфире.

"Очень волнительно быть там, где я сейчас — в студии @accesototalshow с презентацией моего нового хита Peligroso. Это необыкновенный опыт. Спасибо @telemundo и Jasminat51 за незабываемое интервью! Спасибо вам за все добрые слова. Я очень счастлива, что вам нравится моя песня. Оставайтесь с нами!", - написала Каменских.

Стоит отметить, что Telemundo - вторая по величине испаноязычная телекоммуникационная компания США после своего главного конкурента в испаноязычном сегменте телезрителей - компании Univision.

Стоит отметить, что это не первое достижение Насти Каменских за границей. Вскоре после путешествия в Италию, где она проводила свой отпуск с друзьями со студии Mozgi и Потапом, ее украиноязычная песня появилась на итальянском радио.