Настя Каменских представила свою новую песню на американском телевидении
Новости культуры: Настя Каменских решила не останавливаться на просторах украинского шоу-бизнеса и поехала покорять новые вершины на границу.
Совсем недавно Настя каменских выпустила новую композицию "Peligroso". Трек стал для исполнительницы особенным не только потому, что это дебютная работа Насти на испанском, но и потому, что это первый сингл из репертуара Каменских, которую она презентовала на американском телевидении.
Новым достижением артистка поделилась на своей страничке в Instаgram. В микроблоге Каменских появились несколько фотографий со студии, в которой и прошла презентация композиции. Кроме того, Настя разместила в аккаунте видео, на котором и исполнила свой трек в эфире.
Настя Каменских выпустила новый клип на песню "PELIGROSO" (Видео)
"Очень волнительно быть там, где я сейчас — в студии @accesototalshow с презентацией моего нового хита Peligroso. Это необыкновенный опыт. Спасибо @telemundo и Jasminat51 за незабываемое интервью! Спасибо вам за все добрые слова. Я очень счастлива, что вам нравится моя песня. Оставайтесь с нами!", - написала Каменских.
Стоит отметить, что Telemundo - вторая по величине испаноязычная телекоммуникационная компания США после своего главного конкурента в испаноязычном сегменте телезрителей - компании Univision.
Настю Каменских обвинили в плагиате
Стоит отметить, что это не первое достижение Насти Каменских за границей. Вскоре после путешествия в Италию, где она проводила свой отпуск с друзьями со студии Mozgi и Потапом, ее украиноязычная песня появилась на итальянском радио.