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София Ротару отказалась выступать в России: известна причина

София Ротару отказалась выступать в России: известна причина
10:44 Сегодня Телеграф obozrevatel.com Фото: sofiarotaru.com

Новости культуры: Народная артистка Украины София Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.

Мероприятие было запланировано на субботу, 1 декабря. На сцену московского "Олимпийского" должны были выйти немало украинских звезд, в числе которых была заявлена и София Михайловна. Представители певицы позвонили организатором музыкального события в день, когда в Украине официально объявили военное положение, и заявили, что артистка в Россию не приедет, передает "Комсомольская правда", ссылаясь на свои источники.

По словам РосСМИ, Ротару в этом году также не будет выступать в РФ и на корпоративах, куда ее часто приглашали под Новый год. Журналисты издания утверждают, что артистка сама расстроена тем, что не сможет спеть на "Песне года" и надеется, что в скором времени ситуация разрешиться.

Правда, военная агрессия России ничуть не смутила других украинских артистов, которые выступят на сцене "Олимпийского". Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий будут развлекать россиян на "Песне года", невзирая ни на что.

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Все по теме:

Россия, Музыка, София Ротару, Певица, Выступления, Народная артистка Украины, Песня года-2018, введения в Украине военного положения.
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