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Популярная песня "Blurred Lines" оказалась плагиатом

Популярная песня &quot;Blurred Lines&quot; оказалась плагиатом
16:13 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости культуры: Хит 2013 года "Blurred Lines", который набрал полмиллиарда просмотров на YouTube, признали плагиатом.

Если не помните, что это за песня и клип, мы вам напомним: в ролике снялась сексуальная Эмили Ратажковски, которая полуголая танцует под зажигательную музыку.

На днях калифорнийский суд признал трек Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса плагиатом. Эта веселая компашка просто скопировала песню Марвина Гея "Got to Give It Up", которую он спел в 1977 году.

Согласно решению суда в Калифорнии, Тик, Уильямс и издательская компания More Water From Nazareth должны выплатить семье Гэя 2,8 млн долларов. Кроме того, Робин Тик должен отдельно заплатить наследникам 1,76 млн долларов, а Уильямс - еще 357 тыс. долларов.

Семье Марвина Гэя также будет перечисляться половина авторских отчислений от реализации композиции. В общей сложности семья получит 4,98 млн долларов - это около трети дохода, который принесла Уильямсу и Тику песня Blurred Lines.

Судебное разбирательство по поводу нарушения авторских прав началось еще в 2013 году, когда семья Марвина Гэя заявила, что Blurred Lines является плагиатом хита 1977 года Got To Give It Up.

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Все по теме:

Музыка, Плагиат, Песня, Фаррелл Уильямс, Робин Тик, Blurred Lines.
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