Популярная песня "Blurred Lines" оказалась плагиатом

Новости культуры: Хит 2013 года "Blurred Lines", который набрал полмиллиарда просмотров на YouTube, признали плагиатом.

Если не помните, что это за песня и клип, мы вам напомним: в ролике снялась сексуальная Эмили Ратажковски, которая полуголая танцует под зажигательную музыку.

На днях калифорнийский суд признал трек Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса плагиатом. Эта веселая компашка просто скопировала песню Марвина Гея "Got to Give It Up", которую он спел в 1977 году.

Согласно решению суда в Калифорнии, Тик, Уильямс и издательская компания More Water From Nazareth должны выплатить семье Гэя 2,8 млн долларов. Кроме того, Робин Тик должен отдельно заплатить наследникам 1,76 млн долларов, а Уильямс - еще 357 тыс. долларов.

Семье Марвина Гэя также будет перечисляться половина авторских отчислений от реализации композиции. В общей сложности семья получит 4,98 млн долларов - это около трети дохода, который принесла Уильямсу и Тику песня Blurred Lines.

Судебное разбирательство по поводу нарушения авторских прав началось еще в 2013 году, когда семья Марвина Гэя заявила, что Blurred Lines является плагиатом хита 1977 года Got To Give It Up.