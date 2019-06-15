"Madame X": Мадонна выпустила новый альбом

Новости культуры: В пятницу, 14 июня, увидел свет новый альбом всемирно известной американской певицы Мадонны.

Пластинка получила название Madame X и стала четырнадцатой в дискографии звезды.

Всего в нее вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языках. В их числе представленные ранее Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future, которую она исполнила в финале Евровидения-2019.

"Madame X - секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму", - рассказывала ранее о новой пластинке Мадонна.

Как сообщалось ранее, Мадонна презентовала клип на песню "Dark Ballet" с ВИЧ-инфицированным травести-рэпером Микки Бланко. Также напомним, что американская певица осудила журналистку The New York Times за сексизм в статье о ней.