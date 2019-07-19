"Неопытный" фотограф Бруклин Бекхем снял клип для группы JAWS (Видео)

Новости культуры: На днях в СМИ попали откровения сотрудников известного британского фотографа Ранкина.

Совсем недавно они уверяли, что разочарованы в Бруклине Бекхэме и его слабых навыках.

Старший сын Дэвида и Виктории попал к ним на стажировку, а в итоге не был знаком с базовыми вещами: ему помогали выставить свет и создать композицию в кадре.

Судя по всему, на Бруклина эта критика не подействовала, и чуть больше суток назад в сети появилась его первая режиссерская работа. Бекхэм-младший снял клип для инди-поп-группы JAWS из Бирмингема на их композицию End of the World.

Режиссерский дебют Бруклину помог воплотить в жизнь британский режиссер Луис Берри.

Старшему сыну Бекхэмов так понравился этот опыт, что он пообещал почаще радовать поклонников своим творчеством: «Режиссировать клип и работать в тандеме оказалось так весело, что я планирую снять еще много фильмов в будущем».