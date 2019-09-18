Пинк презентовала новый клип (Видео)

Известная американская певица Пинк (P!nk) после анимированного лирик-видео, презентовала новый трогательный клип на композицию Hurts 2B Human, записанную совместно с соул-исполнителем Халидом. Песня вошла в восьмой альбом исполнительницы Hurts 2B Human, релиз которого состоялся 26 апреля этого года. Соавторами сингла выступили Тедди Гейгер, Скотт Харрис (оба работали с Шоном Мендесом), Eskeerdo (работавший с Кендриком Ламаром) и певица Uffie.