Чем порадовал нас сентябрь: альбомы и песни, которые нельзя пропустить (Видео)

Новости культуры:10 музыкальных премьер сентября, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Новые альбомы от "Бумбокса", M83 и "Жадан і Собаки", крутой сингл от Pianoбой и Alina Pash, а еще дебют Crimes On Tape.

Украинский альбом месяца: Бумбокс - Таємний Код: Рубікон

"Бумбокс" выпустил первую часть долгожданного альбома "Таємний Код: Рубікон". Это первый альбом группы, который будет содержать 11 песен, а это еще одна причина, почему его разделили на две части. Через месяц-два музыканта обещают презентовать вторую часть. Как утверждает Хлывнюк, первая часть более лирическая, а вот вторая - социальная.

В альбом вошло 7 лирических композиций. Среди них уже ранее представленные "Твій на 100%", "ДШ", "Безодня" с Тиной Кароль и "Тримай мене" с Александром Чемеровым. А также три новых композиции – "Дрантя", "Ангела" (версия известной песни группы "Крихітка Цахес") и джазовая "Побачимось".

"Я бы назвал эту пластинку образно лекарством от страха потерять и близких, и себя. Это лирическая, тяжелая пластинка, которая мне лично помогла избавиться от каких-то личных демонов, которые настигли меня в течение этого года. Много песен о любви, много песен о разлуке, много подтекстов о том, что происходит со страной." - так прокомментировал альбом Андрей Хлывнюк в интервью для НВ.

Эко-манфиест месяца: Billie Eilish - All the good girls go to hell

Американская певица Billie Eilish опубликовала клип на песню "All the good girls go to hell" со своего дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?", который был презентован еще в марте 2019 года.

В клипе певица снялась в образе ангела, который упал с неба в лужу из нефти. Этим клипом певица хотела обратить внимание на проблемы с климатом.

"Наша земля нагревается с бешеной скоростью, ледники тают, дикая природа отравляется, а леса горят. Сделайте так, чтобы ваш голос был услышанным и вынесите его на улицы." - отметила Билли в комментарии к клипу.

Трибьют месяца: Noize MC – Всё как у людей

Новая композиция Noize MC - это часть трибьют-альбома "Без меня", который был выпущен к 55-летию Егора Летова. И если все песни с этого альбома действительно являются каверами, то Noize MC записал скорее переосмысленную версию песни "Все как у людей" с отсылкой к современной России. Ведь от оригинала осталась только название песни и вокал Летова в припеве.

В клипе главными героями выступают картины русских художников "Апофеоз войны", "Купание красного коня", "Три богатыря" и "Последний день Помпеи", которые меняются на фоне. А еще звучит цитата Владимира Путина из далекого 1996-го года, где будущий президент тогда рассуждал о возможности поворота к тоталитаризму в России.

Строки из песни разлетелись на цитаты. Особую популярность получила вот эта: "Майор не утонет - майор, если что, в батискафе". Ведь это отсылка к погружению Путина на дно Финского залива, которое по времени совпало с массовой акцией протеста в Москве 27 июля.

Дуэт месяца: Pianoбой и Alina Pash - Перша леді

Pianoboy презентовал новую композицию и клип, которые посвятил современным женщинам с их личными историями, слабостями и успехами. Главный посыл песни: каждая девочка, девушка и женщина - имеет свою суперсилу, неповторимую красоту и целый мир возможностей.

"Перша Леді" - моя ода женскому многоообразию и силе духа женщин, которые изменяют наш мир к лучшему, - рассказывает Дмитрий Шуров.

Для работы над песней Pianoboy пригласил сильную и дерзкую Алину Паш, которая добавила новое и неповторимое звучание композиции.

Сиквел месяца: M83 - DSVII

Последний альбом M83 вышел еще в 2016 году. И если в последних работах электронщика Энтони Гонсалеса "Hurry Up", "We're Dreaming" и "Junk" преобладало поп-звучание, то DSVII - чистая электроника.

Энтони отметил, что новая пластинка - это своеобразный сиквел альбома Digital Shades Vol 1, который был выпущен в 2007 году. DSVII, собственно, и расшифровывается как "Digital Shades Vol 2".

Новый альбом - это 15 инструментальных композиций без вокальной партитуры, вдохновленных ранними саундтреками к видеоиграм, научно-фантастическими фильмами 80-х и творчеством Брайана Ино.

Иностранный альбом месяца: Liam Gallagher - Why Me? Why Not

"Why Me? Why Not" - второй сольный альбом Лиама Галлахера, это ностальгия по тем временам, когда жизнь казалась проще, а трава почему-то зеленее. Однако звучат тексты уже из уст зрелого музыканта, знающего толк в эмоциональной британской рок-музыке.

В этом альбоме Галлахер является соавтором каждой песни, хотя для записи привлек и других продюсеров Грега Курстина и Эндрю Уайэтта. В текстах музыкант вспоминает о конфликтах со своим братом Ноэлем и призывает противостоять зависимости от смартфонов.

Ска-панк премьера месяца: Жадан і Собаки - Мадонна

"Мадонна" - прямолинейный и язвительный альбом, в котором Сергей Викторович уже не просто декламирует стихи под музыку. Это настоящий ска-панк!

Про что этот альбом? Про алкоголь и криминал. А еще Кобзона и шансон. И это все приправлено библейскими аллюзиями. Гремучая смесь. Яркое звучание труб, жесткие и неудобные тексты, тяжелые гитарные партии - то, что выделяет группу "Жадан і Собаки" и не дает снять этот альбом с повторного прослушивания.

Открытие месяца: Crimes On Tape - Qwan (EP)

Встречайте пополнение на украинской сцене - дуэт украинских продюсеров Сrimes On Tape презентовали свой дебютный EP - Qwan. Для главного трека выпустили клип, который создали с помощью компьютерной 3D-графики. Сам же клип пропитан атмосферой кислотного рейва в ночном клубе.

Но большего внимания заслуживает звучание дуэта - футуристическое техно, созданное в домашний условиях с тяжелым индустриальным звучанием.

Рэп-премьера месяца: alyona alyona - Булінг

"Булінг" - это первая новая песня alyona alyona с момента выхода дебютного альбома "Пушка" в апреле. В песне и клипе поднимается тема травли и предвзятого отношения со стороны одних детей к другим в учебном заведении.

Спасение от скуки: Курган feat Agregat & Даша Астафьева & Сир - Gabeli

А если вы устали от поисков смыслов в песнях, а этот осенний холод пробирает до костей и вызывает только злость - то Курган feat Agregat уже спешат сделать вашу осень "красивой и романтичной".

Ирония, суржик и стилизация под ретро-эстраду - это все так плохо, что аж хорошо. Не воспринимайте слишком серьезно и попробуйте просто получить удовольствие!