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Билли Айлиш выпустила второй клип на песню "Everything i wanted" (Видео)

Билли Айлиш выпустила второй клип на песню "Everything i wanted" (Видео)
15:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Режиссером видео выступила сама певица, а в съемках принял участие ее брат.

Американская певица Билли Айлиш, ставшая лауреатом MTV Europe Music Awards, а также номинантом премии "Грэмми-2020", презентовала новый клип на песню Everything i wanted (Все, чего я хотела), которую посвятила брату Финнеасу О'Коннеллу.

Режиссером видео, как и предыдущего на песню Xanny, выступила сама певица, а в съемках принял участие ее брат.

Как сообщалось ранее, Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщается на странице Книги Рекордов в Twitter, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший весной 2019 года, занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.

Новый трек "Everything i wanted" от экстраординарной Билли Айлиш (Видео)

Напомним, что американская рэп-певица Алиша Киз, которая в этом году будет ведущей церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", назвала дату выхода нового альбома и показала его обложку.

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Музыка, Клип, Новый клип, Песня, Билли Айлиш, Everything i wanted.
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