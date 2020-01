Билли Айлиш выпустила второй клип на песню "Everything i wanted" (Видео)

Новости культуры:Режиссером видео выступила сама певица, а в съемках принял участие ее брат.

Американская певица Билли Айлиш, ставшая лауреатом MTV Europe Music Awards, а также номинантом премии "Грэмми-2020", презентовала новый клип на песню Everything i wanted (Все, чего я хотела), которую посвятила брату Финнеасу О'Коннеллу.

Режиссером видео, как и предыдущего на песню Xanny, выступила сама певица, а в съемках принял участие ее брат.

Как сообщалось ранее, Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщается на странице Книги Рекордов в Twitter, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший весной 2019 года, занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.

